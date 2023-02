Ivonne Montero asegura que ya no quiere saber nada de Laura Bozzo ni de Salvador Zerboni

Ivonne Montero habló un rato con la prensa y confesó que ya no quiere saber nada de Laura Bozzo ni de Salvador Zerboni, pues no ha olvidado todo lo que le hicieron en su estadía en “La Casa de los Famosos 2″.

Para la actriz, es una incongruencia enorme que la conductora peruana se proclame feminista, cuando la juzgó y la condenó por su vida amorosa, hecho que demuestra mucho la clase de persona que es.

La Ganadora de la Casa de los famosos es Ivonne Montero



¡FELICIDADES! 🎉🎊 #LCDLF2 pic.twitter.com/3CIPLrn9iV — La Comadrita  (@lacomadritaof_) August 9, 2022

Mientras que en el caso de Salvador Zerboni, Ivonne Montero expresó que lo consideraba un muy buen amigo, pero todo lo que hizo pasar en el reality de Telemundo no estuvo bien, así que decidió que lo mejor sería alejarse de él también.

Primero parti mi apoyo a Laura defendí a Daniela muchas veces, luego me di cuenta que solo zerboni estaba con laura. Ya no está Laura hay que votar apoyar a salvador #zerboni como dijo Lau al único que necesito es a él!!#LCDF2 #TeamZerboni pic.twitter.com/DJM8BlwqCJ — Apoyo #zerboni🦁🧡 (@Apoyolaurabozzo) August 2, 2022

Sobre el reciente caso de Yuridia, la actriz aseguró que nadie debería de juzgar el físico de otra persona, además, considera irrespetuoso y contraproducente que una figura con cierto poder e influencia en el público ataque a otra persona por su aspecto.

Empezamos con un hilo sobre #Yuridia vs #Ventaneando ¿Qué hay detrás de toda esta historia? pic.twitter.com/VBxsEI1OiL — W I N O 🫀 (@edwindzib) February 11, 2023

“Yo creo que es muy irresponsable de una persona con cierto prestigio, atacar a un artista. Se me hace como fuera de lugar. No somos nadie para señalar el físico de los demás”, expresó Ivonne Montero.

Para ella, el talento y trayectoria de la persona se debe respetar, y le parece sumamente absurdo que, por el físico, quieran degradarlo y menospreciarlo.

“Se tiene que respetar y aplaudir el talento de la persona, la disposición, la trayectoria, la preparación, el compromiso con su gente… ya que sea gordito o flaquito, es de cada quien”, detalló Ivonne Montero.

Asimismo, dejó en claro que no todo el mundo puede mantenerse en forma por diferentes problemas, más allá de si tiene o no la fuerza de voluntad para seguir una dieta o rutina de ejercicios, y eso es algo que se debe comprender y no condenar.