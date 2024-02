Hazbin Hotel: la nueva serie animada para adultos que es un éxito en Amazon Prime Video

Nadie se esperaba que esta serie animada resultara ser un éxito a nivel mundial

Hace un par de semanas, Amazon Prime Video estrenó la primera tanda de episodios de “Hazbin Hotel” y hace unos días estrenó los otros que complementan la primera temporada.

Esta serie animada es producida por el reconocido estudio A24, por lo que se puede entender parte del éxito que ha tenido esta serie de animación para adultos.

Lo más curioso de todo es que “Hazbin Hotel” también es musical, por lo que en casi todos los episodios los personajes hacen un número musical, pero si no eres fan de los musicales no te preocupes porque no forman parte esencial de la trama, lo que quiere decir que no se la pasan cantando ni el número musical dura tanto.

También te puede interesar:

Diego Luna y Gael García producirán el spin off mexicano de “The Boys”

Julianne Moore recomienda a sus seguidores ver la película “Bottoms”

BTS: Concierto ‘Yet to Come In BUSAN’ llega a Amazon Prime Video

¿De qué trata ‘Hazbin Hotel’, la serie animada de A24?

“Hazbin Hotel” es un spin-off de una serie animada llamada “Helluva Boss”, cuya creadora publicó en YouTube en 2019 y obtuvo tanto éxito que ganó varios seguidores y el respaldo de A24.

La creadora de la serie es Vivienne Medrano, conocida en las redes sociales como VivziePop y es una ilustradora, animadora y youtuber estadounidense-salvadoreña.

La historia principal de “Hazbin Hotel” se centra en el deseo de la hija de Lucifer, Charlie Morningstar, de evitar la matanza que se lleva a cabo anualmente de demonios debido a problemas de sobrepoblación.

Para poder cumplir ese objetivo, considera que si los demonios consiguen la redención podrían tener acceso al Cielo y así no ser eliminados. No obstante, que los demonios cambien su naturaleza parece algo imposible de lograr.

A pesar de lo que puede llegar a parecer en un principio, “Hazbin Hotel” está dirigido al público adulto, debido a los temas que llega a tratar y a la violencia que contiene.

La crítica la lleno de halagos y en las redes sociales todo el mundo habla de lo buena que es “Hazbin Hotel”, por lo que, si todavía no la has visto, date la oportunidad de hacerlo.