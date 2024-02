La Divaza da señales que podría ser el próximo en dejar “La Casa de los Famosos 4”

En vista de que una participante dejó “La Casa de los Famosos 4″ para proteger su salud mental y reputación, muchos usuarios aseguran que La Divaza podría ser el próximo en dejar la competencia.

Pedro Luis Figueira ha luchado con la depresión y ansiedad durante mucho tiempo, de hecho, hace un par de años se retiró de las redes sociales porque priorizó su salud mental y enfocarse en su recuperación.

Así que debido a todo lo que ha pasado en “La Casa de los Famosos 4″, muchos de sus fans han expresado su preocupación de que la depresión pueda ganarle a La Divaza y pida salir del programa.

¿'La Casa de los Famosos 4′ podría resistir la salida de La Divaza?

Para nadie es un secreto que “La Casa de los Famosos 4″ empezó muy floja y solo ha resaltado debido a los conflictos que se han generado entre los participantes.

La Divaza triste porque siente que no la dió y que se puede ir. #LCDLF4 pic.twitter.com/zRw3oQtkML — Wuil Alexander (@IWillBeWuil) February 9, 2024

Cuando salió nominado La Divaza, dejó en evidencia que no se sentía tan bien porque no creía que no estaba dando el contenido que el público esperaba de él, sin embargo, aclaró que era porque aún no se ha llegado a sentir del todo cómodo.

Para que dejen de mentir ciertos fans, Gregorio fue el primero en darse cuenta que divaza estaba llorando y el primero en pararse a tratar de consolarlo #lcdlf4 pic.twitter.com/gBpycq9VrK — Tiff 🦜 (@indigodeluxe) February 15, 2024

No obstante, después se demostró que era uno de los participantes con más apoyo del público, pero lamentablemente eso no lo sabe él y que Thali García dejara la competencia lo afectó más de lo que muchos esperaban.

Conviene aclarar que en las últimas horas La Divaza se ha mostrado más calmado, por lo que probablemente solo haya permitido que la tristeza lo invadiera por un momento para poder seguir resistiendo dentro de la competencia.