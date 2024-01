Exnovia de Lupillo Rivera comparte los verdaderos motivos de su ruptura

Mucho se especuló sobre el rompimiento de Lupillo Rivera y Giselle Soto, incluso se llegó a decir que la influencer le habría sido infiel con un boxeador, pero ambos negaron tal noticia.

Meses después, cuando todo el mundo parecía haber superado el tema de su rompimiento, Giselle Soto vuelve a sacar a colación los motivos por los que se acabó su relación.

Lupillo Rivera confirma el final de su relación con Giselle Soto y aclara presunta infidelidad: “La mujer me entregó tres años de su vida, mis respetos para ella, se lo agradezco su tiempo."



Lee la nota completa en el link🔗

.https://t.co/WyCc6L6hOh pic.twitter.com/bBdaWaiGOp — elavisomagazine (@elavisomagazine) May 11, 2023

Luego de postear una fotografía y que las personas comentaran que lucía diferente, la exnovia de Lupillo Rivera les contestó que el motivo de ello, es que ahora estaba feliz y no vivía en constante estrés.

También te puede interesar:

Lupillo Rivera se posiciona en favor de su sobrina Chiquis: “puede hablar y decir lo que siente en su corazón”

Giselle Soto le habría puesto los cuernos a Lupillo Rivera con Fernando Vargas Jr

Lupillo Rivera: “estoy con mi padre al 100%, pero me mantengo neutral en esa situación”

¿Mayeli Alonso se metió en la relación de Lupillo Rivera y Giselle Soto?

A pesar de que, en su momento, Giselle Soto expresó en un programa que no había una razón específica por la que cortó con Lupillo Rivera, negando rotundamente que le fuera infiel, ahora sí parece tener los motivos completamente claros.

Lupillo Rivera confirma que Giselle Soto ya es su esposa - https://t.co/JM8IC9CWDp pic.twitter.com/pGC1Qfbfxg — canal44 (@canal_44) June 28, 2021

La influencer compartió hace poco una fotografía donde escribió: “Al fin volvió a buscarme, pero él ya no era lo que yo quería…”. Entonces, varios usuarios empezaron a comentarle.

Una persona le preguntó si se había hecho algo en el rostro porque se veía diferente, a lo que Giselle Soto replicó: “Luzco diferente ahora que estoy feliz, en paz y no toda estresada, ¿verdad?”

Pero lo que más causó revuelo fue la respuesta que le escribió a un usuario que lamentaba que ya no siguiera con Lupillo Rivera: “Pero, entre los problemas familiares, las hijas tóxicas, la ex envidiosa, las putxs, y los chismes, fue imposible”.

Giselle Soto, ex de Lupillo Rivera pic.twitter.com/hg12qtglUx — Endrick Pacheco (@Endrick89) January 18, 2024

Para muchos fue una indirecta bien a Mayeli Alonso, pues ambas protagonizaron varias disputas en las que tuvo que intervenir Lupillo Rivera en favor de su pareja.

También da a entender que el cantante no le habría sido fiel a Giselle Soto, y algunos han comentado que tal vez por eso ella aceptó verse con el boxeador, con lo que no estuvieron de acuerdo los usuarios fue que metiera a las hijas de su ex en el problema.