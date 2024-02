Peso Pluma actualiza su Instagram: no dejó rastro de Nicki Nicole y anunció una gira

Ya no hay esperanza alguna de retorno. Lo único que mantenía una posibilidad de reconciliación entre Peso Pluma y Nicki Nicole era que la Doble P mantenía las fotos de la pareja en su cuenta de Instagram.

Ahora, el cantante mexicano agarró su celular e hizo una brutal limpieza de su cuenta oficial de Instagram. Peso Pluma no dejó rastro alguno de su ex. De hecho, ya ni siquiera la sigue.

De hecho aprovechó la limpieza para publicar su nueva gira de conciertos que realizará por diferentes regiones de los Estados Unidos y algunas ciudades de Canadá. En total, Peso Pluma ofrecerá 31 conciertos.

La gira comenzará en abril y terminará en agosto. Destacan sus dos presentaciones en el Festival de Coachella, en Indio, California.

Peso Pluma y Nicki Nicole rompieron su relación el 13 de febrero del 2024. Ni siquiera pudieron celebrar el San Valentín. La cantante argentina descargó un fuerte mensaje en sus redes sociales, mientras que el mexicano todavía está desaparecido del mapa. El truene se da cuando La Doble P apareció en videos de redes sociales, mientras caminaba de la mano con una modelo norteamericana, llamada Sonia Sahar.

La tercera en discordia, también rompió el silencio debido a la enorme notoriedad que ganó por la cantidad de fans que tiene Peso Pluma y los que tiene Nicki Nicole.

“Quería venir y hablar de lo que está pasando porque esto se está saliendo un poco de proporción. Sí sé quién es Peso Pluma, pero no sé español, no estoy enterada de las noticias en español. No sé de su vida personal ni de su relación actual. No sé quién es ella, pero quiero pedir que paren el bullying porque no es la persona que soy, no tenía intenciones de que ellos rompieran, ni nada por el estilo”, dijo en un mensaje grabado y posteado en redes sociales.