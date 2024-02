¿Cuándo se estrena el spin-off de The Walking Dead? La serie que marca el regreso de Rick y Michonne

Dentro de poco se estrenará otro spin-off de la aclamada serie “The Walking Dead”, donde traerán de vuelta a dos personajes muy queridos por los fanáticos, Rick y Michonne.

La serie principal terminó en 2022, pero antes de acabarla los personajes de Rick Grimes y Michonne se fueron. Se había especulado que regresarían en una trilogía de películas para finalizar adecuadamente la historia de estos personajes tan queridos.

No obstante, se decidió que “The Walking Dead: The Ones Who Live” fuera una serie de seis episodios, pero se desconoce si será limitada o podrá renovarse dependiendo el éxito que tenga.

¿De qué tratará ‘The Walking Dead: The Ones Who Live’?

“The Walking Dead: The Ones Who Live” tiene planeado estrenarse en Estados Unidos este 25 de febrero de 2024 a través de la señal del canal AMC y el servicio de streaming AMC+, tres días después se estrenará en España.

Se desconoce cuándo se estrenará y por donde estará disponible esta serie en México y el resto de Latinoamérica, pero probablemente llegue al canal AMC pronto o por Star+.

La trama de “The Walking Dead: The Ones Who Live” se centrará en la búsqueda que emprendió Michonne para encontrar a Rick Grimes, quien fue secuestrado por un grupo empezando la novena temporada.

Por lo que, cronológicamente hablando, esta nueva historia estará ubicada entre los hechos que ocurrieron desde el quinto capítulo de la novena temporada y el decimotercero de la décima.

Andrew Lincoln y Danai Gurira repiten como Rick Grimes y Michonne, respectivamente.