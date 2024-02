Novia de Cristian Castro huye de México tras la polémica ruptura de la pareja

La polémica entre Cristian Castro y Mariela Sánchez apenas comienza. Después de que la pareja regresara a México, por compromisos laborales del cantante mexicano, la joven habría salido huyendo hacia su país después de terminar la relación en un episodio confuso que todavía está lejos de aclararse.

Hay diferentes versiones que explican los motivos detrás de la ruptura de la relación. Algunos medios confiables dicen que Cristian la habría engañado con una chica trans. Mientras que fuentes cercanas a la familia Castro señala que la argentina lo habría estafado.

Cristian Castro

Cristian Castro todavía no ha aclarado nada de la situación. Por ahora mantienen los posteos de Instagram con la argentina, mientras que ella hizo su cuenta privada para filtrar un poco las repercusiones del movimiento en redes sociales.

Después de que ambas versiones salieron a la luz pública, el periodista Pablo Layus sostiene que hubo una situación de infidelidad. Y ante esto Mariela quiso salir corriendo de México para estar cerca de su familia.

“Fueron claves dos amigas de Mariela que la acompañaron en México y la contuvieron mucho porque estaban al tanto de todo lo que pasaba. Ellas se tenían que volver y Mariela les dijo ‘no, yo acá sola no me quedo, me vuelvo con ustedes porque esto que estoy viviendo acá es un infierno’. Había gritos, peleas permanentes y muchas acusaciones. Nada que ver ese Cristian con el que nos hablaba y conoció ella acá”, dijo Layus, según reseña la revista Quien.

La argentina fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México y no quiso contestar preguntas de los medios de comunicación que la abordaron.