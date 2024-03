Vanessa Guzmán fue diagnosticada con ataques de pánico y ansiedad

Vanessa Guzmán decidió abrir su corazón con el público durante una entrevista para el programa “De primera mano”, para explicar algunas actitudes que tuvo durante el rodaje de una telenovela.

Esto lo dice después de que excompañeros en “Atrévete a Soñar”, Cynthia Klitbo y René Strickler, ventilaran cómo había sido su comportamiento durante todas las grabaciones.

Vanessa Guzmán explicó que en aquella época sufría delirios de persecución y paranoia, además de que los espacios donde se reunía mucha gente, como en el set de grabación de una telenovela, detonaban sus ataques de pánico.

También te puede interesar:

Vanessa Guzmán se posiciona como una de las mujeres con la figura más tonificada del espectáculo

La vez que Vanessa Guzmán puso en su lugar a un seguidor por decirle que tenía bigote

Vanessa Guzmán y las fotografías donde ha presumido sus músculos de impacto

Vanessa Guzmán asegura que apenas recibió un diagnóstico de su padecimiento

Vanessa Guzmán afirmó en el programa “De primera mano” que en ese momento no comprendía lo que le pasaba. Hace poco fue diagnosticada con ansiedad y ataques de pánico, que probablemente fueron provocados por su constante exposición a los medios y a la crítica.

“No estoy con medicamentos, eso sí lo aclaro. Trato de controlarlo y hacerlo lo mejor que puedo, pero en el momento que siento que se desfasa o que lo necesito (el medicamento) porque puedes tener picos álgidos como picos depresivos y la gente no lo sabe”, explicó la actriz.

Vanessa Guzmán también comentó que debido a su diagnóstico ahora debe sentarse con los productores para explicarle lo que necesita para lidiar con sus ataques de ansiedad.

EXCLUSIVA: #VanessaGuzmán REVELA que está DIAGNOSTICADA con ataques de pánico y ansiedad, nos cuenta cómo lo enfrenta #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/YzGqf0FAIJ — De Primera Mano (@deprimeramano) February 29, 2024

“Lo único que les pido son dos minutos por si tengo que tomar el medicamento o por si tengo que respirar sobre todo por la multitud, sobre todo en telenovelas cuando tenemos escenas de mucha gente como fiestas, bodas”, declaró la actriz.

Y agregó: “Si me das cinco minutos todo va a fluir más rápido que si no logro controlar y entramos todos en un shock, en una situación, entonces claro, uno puede perder el control y ahí es donde puede haber una reacción que puede ser malinterpretada, pero esas reacciones quiero que la gente entienda no son controlables”.