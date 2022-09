La vez que Vanessa Guzmán puso en su lugar a un seguidor por decirle que tenía bigote

Vanessa Guzmán Vanessa Guzmán no está dispuesta a soportar opiniones no solicitadas

Vanessa Guzmán saltó a la fama por su faceta como actriz, sin embargo, ahora está más enfocada en otra pasión, el fisicoculturismo, donde ha obtenido varias medallas y reconocimientos en el mundo fitness.

Sin embargo, a pesar de ser muy querida y recordada por el público gracias a sus interpretaciones en diferentes telenovelas, la protagonista de “Amor mío” no se ha librado de un mal con el que deben lidiar a diario miles de mujeres deportistas: la crítica sobre su imagen.

Y es que cuando una mujer se aleja del estereotipo de cuerpo ideal que la sociedad les dictaminó, muchas personas cargan contra ellas en redes sociales si osan desarrollar y mostrar sus músculos, ya que consideran solo los hombres deberían hacerlo.

Ante esta situación, Vanessa Guzmán no aguantó más y cuando una usuaria le comentó en un video que “ya se le ve el bigote”, rápidamente la actriz y fisiculturista le contestó “Como dicen pendejadas”.

También te puede interesar:

¿Quién es Carlos Martínez, el novio de Vanessa Guzmán?

Vanessa Guzmán aparece con el rostro distinto: así reaccionaron los fanáticos

Vanessa Guzmán confesó muy conmovida que ha tenido “cambios radicales de vida”

Vanessa Guzmán recibe miles de críticas sobre su imagen diariamente

Pero esa usuaria no fue la única que le comentó que tenía bigote, de hecho, varios sugirieron que era producto de inyectarse cosas para ganar músculo. Por lo que, ante otro comentario, pero esta vez emitido por un hombre, Vanessa Guzmán replicó:

“Y tú crees que si lo tuviera fuera tan estúpida como para no quitármelo?... por qué mejor no te echas un “clavado” y te fijas en el “mostachón”, “bigote” o como quieras llamarle, de tu mujer??? Y hazme un favor, no me sigas”.

Luego usó su cuenta de Twitter para dejar en claro que ya no permitirá que la gente juzgue su apariencia, “Recibo cientos de groserías y ofensas diario, ante eso nadie cuestiona, me defiendo y la grosera soy yo #noalabusodeopinion”.

Si !! Lo sostengo y lo seguiré diciendo … la gente dice muchas PENDEJADAS .. y lo más lamentable es la manera en la muchos avalan el ABUSO DE OPINIÓN. Recibo cientos de groserías y ofensas diario, ante eso nadie cuestiona, me defiendo y la grosera soy yo 🙄#noalabusodeopinion — VANESSA GUZMAN (@vanessaguzmann) May 27, 2022

Para Vanessa Guzmán, nadie tiene el derecho de decir cosas malas a otras personas con la excusa de que ellos son libres de dar su opinión. “La gente dice muchas pendejadas... y lo más lamentable es la manera en que muchos avalan el abuso de opinión”.