Alexa Hoffman comparte parte de las pruebas que presentó contra Héctor Parra

Alexa Hoffman anunció recientemente que Héctor Parra sería condenado por dos delitos tras la apelación que presentó la defensa del actor, por lo que quiso compartir con el público algunas de las evidencias que ayudó a condenar a su padre.

Desde que se hizo público el caso de abuso, el público se posicionó en favor del actor porque consideran que Ginny Hoffman ha estado utilizando a su hija para vengarse de su ex, es por eso que ambas han sido duramente criticadas en las redes sociales.

No obstante, no sería la primera vez que la mayoría culpa a una presunta víctima, así que tras la apelación que realizó la defensa de Héctor Parra de la condena de diez años por corrupción de menores, podría recibir otra más fuerte con la suma de otro cargo: el de abuso sexual contra un menor de edad.

Héctor Parra marcaba partes del cuerpo de Alexa Hoffman: “esta es mi pompi”

Gustavo Adolfo Infante compartió en “De primera mano” dos videos que le hizo entrega Alexa Hoffman y que formaron parte de las evidencias que recopiló en el caso contra Héctor Parra.

¡Chécalo! Esta semana se realizó una audiencia de apelación para #HéctorParra para reducir o eliminar su condena por supuesta corrupción de menores, luego de que quedara absuelto de presunto abuso sexual en contra de su hija #AlexaHoffman. pic.twitter.com/2dBqHV89wK — JavierPozaInforma (@pozainforma) March 1, 2024

En el primer video se puede ver a Alexa cuando era una niña hablando con su papá, cuando de repente se levanta el short y dice: “y mi papá me puso esto”, el actor le había escrito: “esta es mi pompi”, junto a una flecha indicando esa parte de su cuerpo.

De acuerdo a lo que mencionó Gustavo Adolfo Infante, así le escribía Héctor Parra en diferentes zonas del cuerpo a Alexa Hoffman cuando era una niña.

En el segundo video se les puede ver en un intercambio navideño, el actor recibió de su hija menor un álbum recopilando los mejores momentos que habían tenido.

En cada fotografía, Alexa Hoffman puso un enunciado como ‘tú me enseñaste a tomar Pepsi’, ‘tú me enseñaste a sonreír’, o ‘tú me enseñaste a divertirme’. Sin embargo, el que más llamó la atención fue uno donde escribió ‘tú me enseñaste a no usar ropa’, a lo que Héctor Parra solo se ríe.