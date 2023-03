Así reaccionó Ivonne Montero a la liberación de su ex Pascacio López

Hace unas semanas, Pascacio López fue liberado tras pasar casi un año encarcelado debido a la denuncia de abuso y maltrato que interpuso Sacha Nichols en su contra, y así reaccionó Ivonne Montero a ello.

Recordemos que la actriz fue pareja del actor, y ella también lo acusó de ser alguien violento, y que debido a ello, decidió terminar su relación con él, porque creía que el abuso iba escalando.

“Yo la primera vez lo expuse, le dije ‘tienes un problema’, ya la segunda vez, tercera vez, se terminó la relación, si yo hubiera seguido, se hubiera acrecentado este tipo de violencia”, declaró Ivonne Montero en el programa “Hoy”, en marzo de 2022.

¿Qué dijo ahora Ivonne Montero sobre la liberación de Pascacio López?

Ivonne Montero expresó que, luego de que Pascacio López estuviera un año apresado mientras se realizaban las investigaciones, la justicia tuvo que haber tenido sus motivos para liberarlo.

LIBERAN AL ACTOR PASCACIO LÓPEZ!! Quien fuera ACUSADO DE VIOLACIÓN hace 11 meses por la actriz SARAH NICHOLS. Las autoridades del estado de Jalisco lo LIBERAN al no encontrar suficientes pruebas para demostrar su CULPABILIDAD 😱😱😱 pic.twitter.com/gCLRurEvie — Doña Carmelita (@CarLon_2020) February 28, 2023

“Mira, con respecto al tema de Pascacio… a mí cuando me contaron esta cuestión que él vivió cuando lo detuvieron, yo la verdad no me atreví mucho a opinar porque no sabía lo que había pasado, yo siempre dije que, si era culpable, pues que tenía que pagar las consecuencias de sus actos”, dijo la actriz.

También añadió: “Las cosas siempre salen a la luz, que tenga que pagar quien tenga que pagar, que tenga que hacerse responsable, quien deba hacerse responsable”.

Además, considera que todo este asunto será una gran lección para ambas partes, pero especialmente para su expareja, Pascacio López.

Ivonne Montero también recordó que su situación con el actor no escaló más allá porque ella no lo permitió, por lo que aconsejó a las mujeres a estar atentas a los focos rojos que puedan presentar sus parejas, para no caer víctimas del terrible abuso.