Christian Nodal revela quién es la única persona que no lo hace sentir solo: ¿No es Cazzu?

Christian Nodal ya no se siente solo. Una persona que llegó hace poco a su vida hace que cada concierto, entrevista o cualquier actividad laboral tenga sentido para su vida. En una reciente entrevista con la revista Billboard Latin, el cantante mexicano abre su corazón para hablar le cambiaron las cosas desde hace unos seis meses.

Inti nació en septiembre del 2023 para llenar de luz la vida de Cazzu, su mamá, y Christian Nodal, su papá. Al principio fue duro, cuenta Nodal a Billboard, pero poco a poco le fue agarrando la mano a la crianza de su primera hija.

“Cuando nació, estaba reventadísimo y no sé cómo le hacía para cambiar pañales, pero te da una energía, la motivación, la fuerza”, cuenta Christian Nodal según reseña de El Heraldo.

Lo mejor de todo es que ahora Cazzu e Inti lo acompañan a casi todas las giras o a casi todos los conciertos. Entonces, cuando antes se sentía solo después de una presentación, ahora tiene a las dos mujeres de su vida presentes acompañándolo en cada momento.

“Me acuerdo de esas veces que yo bajaba solo y me sentía solo. Ahora, bajarme ahí con la carreola y ver a la bebé, fue como que sentí que todo estaba perfecto. Pensé que iba a ser difícil, pero la bebé en verdad nació siendo una rockstar”, añadió el intérprete de “Adiós Amor”.

“Te da una energía, te da la motivación, te da la fuerza, estoy muy feliz al respecto. En verdad, me cambió la vida y no se aprende a ser hijo hasta que se es padre, eso también me ayudó en los vínculos y en ser más responsable, ser más consciente de las cosas”, destacó el cantante.