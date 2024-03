LCDLF4: Melaza encuentra chícharo de Geraldine Bazán y se lo comenta a sus compañeros

Desde que entraron los nuevos habitantes a “La Casa de los Famosos 4″, los usuarios han denunciado que ingresaron con chícharos, a través de los cuales recibían indicaciones de la producción, ahora la Melaza encontró uno de Geraldine Bazán.

Para muchos espectadores, los nuevos habitantes ingresaron guiados con órdenes de la producción sobre cómo jugar y al descubrirse que llegaron con chícharos, se ha especulado que reciben información regularmente.

Todas estas teorías parecen confirmarse, después de que la Melaza les dijera a sus compañeros que Geraldine Bazán dejó caer un “arete” cuando iba al almacén, pero hizo seña de que dicho arete se encontraba dentro de su oído.

¿Telemundo está interviniendo mucho en el juego de ‘La Casa de los Famosos 4′?

Muchos usuarios se han quejado sobre la intervención de la producción de Telemundo en el juego de “La Casa de los Famosos 4″ para intentar acabar con la fuerza del cuarto tierra y que no resulte tan predecible.

Primero la entrada de los participantes nuevos con chícharos para escuchar las órdenes de producción, luego la victoria de Maripily Rivera en el juego para determinar el líder de la semana, que para muchos estuvo amañada.

De hecho, en la gala de nominación, los habitantes de los cuartos tierra y agua pactaron abandonar el programa si la producción no sancionaba a Maripily por sus constantes ataques verbales, pero les dijeron que, si bien ellos no compartían esos mensajes, no podían intervenir hasta que no hubiera un maltrato físico.

Entonces, los espectadores de “La Casa de los Famosos 4″ le exigen a Telemundo que, si ellos no quieren intervenir para reducir la violencia verbal de algunos participantes, que tampoco intervengan para favorecer a algunos que no cuentan con el gran apoyo del público, solo porque son figuras que hacen de contraparte.