Reconocida presentadora de noticias señalada de destruir un refugio animal en Durango

Zujey Luna, una reconocida presentadora de noticias en un canal de televisión de Durango, se encuentra en el medio de la controversia por un delicado señalamiento en las redes sociales. Un video muestra como la acusan a ella y a su hermano de haber destruido un refugio de animales, según reseña TV y Novelas.

El material audiovisual que se hizo viral en las redes sociales, muestra como en realidad hay daños en un refugio de perros y una señora relata llorando lo sucedido. Sin embargo, hasta ahora no hay pruebas de que la culpable haya sido la periodista.

“Por favor, ayúdenme, miren lo que vinieron hacer Zujey Luna la del Canal 10 de Durango, me desbarataron mi refugio y mis perros se me fueron. Algunos ya se fueron, qué maldita eres, me quitaron las láminas, me desbarataron todo. Esa Zujey Luna y su hermano Horacio Luna, el de la Central de abastos, me acaban de decir que fueron los responsables. Me quitaron todo, ¿adónde me voy a llevar a mis perros?”, dice la señora de quien hasta ahora se desconoce la identidad.

Zujey reaccionó de inmediato y negó haber participado en los daños registrados en el refugio. La periodista repostea un comunicado de diferentes organizaciones de protección de animales en Durango, que respaldan la disposición de Luna en pro de las preservación de los animales.

“Esta es la mejor prueba que siempre he sido aliada de los activistas en favor de los animales, conocen de mi integridad. Muchos de ellos se han comunicado conmigo para brindarme su apoyo y solidaridad ante esta campaña de odio sin sentido y pruebas. Gracias infinitas”, dijo Zujey Luna.