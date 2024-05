Poncho de Nigris dice que Fofo Márquez es una “escoria” que “debería quedar encerrado” para que sirva de ejemplo

Poncho de Nigris no le escapa a ninguna polémica: o las protagoniza o habla de ellas, pero el actor e influencer regiomontano siempre busca estar en todos los temas que rodean a la farándula mexicana.

Recientemente ha emitido su opinión sobre el caso de Fofo Márquez y mencionó que las autoridades están ante la posibilidad de dar un ejemplo, para que las estrellas de Internet no sigan haciendo de las suyas en los espacios públicos.

A principios de abril, Rodolfo “Fofo” Márquez agredió a una mujer en un estacionamiento en Naucalpan, Estado de México. Todo quedó grabado, ya que este influencer convierte todo en contenido, y fue puesto bajo arresto mientras atraviesa un proceso judicial.

Se encuentra actualmente bajo custodia en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, también conocido como el penal de Barrientos.

Para Poncho de Nigris, las autoridades judiciales del país están en una encrucijada para dar un ejemplo, para que otros influencers no sigan el mismo camino que Fofo Márquez realizada en su contenido de redes sociales.

Durante una entrevista con el youtuber Gusgri, que cita Infobae, mostró su rechazo al tipo de contenido de creadores como Fofo, a los que califica como “la escoria de las redes sociales”.

“Si este chavo sale del bote y no pasa nada, lo van a hacer, van a decir ‘Pagas y te sacan’. No podría salir, tiene que quedar como precedente que no se puede hacer eso”, señala de Nigris.

“Golpear a una señora… ahí está la consecuencia, más todo lo que había hecho antes, que paraba el tráfico por llamar la atención. El ‘Fofo’ fue el sacrificado por sus actos, por su pendej*z, por su inmadurez, por querer llamar la atención”, dijo Poncho de Nigris.

“Después de esto nadie lo va a hacer, también no sé si vaya a salir del bote o no, pero no le van a quedar ganas ni de aparecer en redes sociales... De ahí se toma como ejemplo y nadie lo hace, y tiene que quedar como un precedente, que nadie lo haga”, añadió el ex participante de La Casa de los Famosos México.