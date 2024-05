Culpan al vocalista de Marca Registrada por la cancelación de su colaboración con Belinda

Marca Registrada había anunciado con bombo y platillo que Belinda colaboraría con ellos en un tema que estaba próximo a estrenarse, no obstante, hace poco dieron a conocer que ya no se dará.

Fidel Castro, vocalista de la banda, compartió la triste noticia a través de un video de TikTok que ya no cantarían junto a la cantante que se encuentra en su era belika.

Belinda cancela colaboración con Marca Registrada tras chiste de vocalista 📷

Fidel Castro confirmó a través de redes la cancelación de la colaboración, tras haber hecho un chiste relacionado al tatuaje que se hizo Christian Nodal de los ojos de Belinda. pic.twitter.com/1DEbUk6dNU — Teleritmo (@TeleritmoTv) May 6, 2024

“¿Será el destino? Ni modo, esta rola se va sola en el álbum. Le pondremos La Huérfana jaja, ni Beli ni Kenini... Se va ir con La MR nada más”, expresó el vocalista de Marca Registrada.

¿Por qué culpan a Fidel Castro de que Belinda se retractara de colaborar con Marca Registrada?

Los fans de Marca Registrada y Belinda estaban emocionados por su colaboración, por lo que al saber que ya no se realizaría, se empezaron a cuestionar por qué no pasó.

Están listos para ver a Belinda hasta en la sopa😉

Belinda ft Marca registrada pic.twitter.com/m8t7ITpz1r — Lauren🧨 (@Lauren_K_B) February 24, 2024

En vista de que la cantante canceló a último minuto, algunos han especulado que a lo mejor se deba a que se enteró de lo que dijo Fidel Castro sobre ella y sus exparejas en una entrevista.

El entrevistador le advirtió al vocalista de Marca Registrada que tuviera cuidado con Belinda, sobre todo en lo que respecta a los tatuajes, pues los que se enamoran de ella se tatúan su imagen en su honor.

“Pues ya me puse el primero. Yo pienso que ahí para el real está bien canijo, pero no, no, no, nosotros somos ahí anti tatuajes de ojos y no tenemos dinero”, replicó Fidel Castro.

Por esa razón, muchos le han echado la culpa al vocalista de Marca Registrada y hasta al entrevistador por la cancelación de la colaboración con Belinda.