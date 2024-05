“Me desquité con uno guapo”: Niurka Marcos cuenta nuevos detalles de cuando engañó a su ex con Mauricio Islas

Durante muchos años existió el rumor de que Niurka Marcos y Mauricio Islas habían tenido un romance, cuando compartieron pantalla en “Aventurera” (finales de la década de los 90). Sin embargo, el actor lo negaba y la vedette cubana desviaba el tema, ya que en ese entonces estaba casada con Juan Osorio.

Sin embargo, tiempo después Niurka Marcos se quitó el peso de encima y confesó que sí había sido cierto el rumor. Pero Mauricio Islas, como todo caballero “sin memoria” decía que eso no había sucedido. Hasta que durante esta semana destapó la olla al confirmar que, ciertamente, había tenido algo más que una amistad con la vedette cubana.

Eso ha dado pie para que Niurka cuente detalles de por qué engañó a Juan Osorio hace 25 años. “Empezó el escándalo cuando yo decidí dejarlo, porque la relación entró en un momento de disfunción. Él me puso dos o tres cuernos que yo le aguanté. En esa época nadie me juzgó”, dijo la actriz y cantante.

“Éramos jovencitos; él era soltero y me acababan de poner los cuernos descaradamente y estaba bien enojada. Entonces, me dejé llevar. La verdad, me desquité con uno guapo”, añadió la polémica cubana.

Mauricio Islas confirma el romance con Niurka

El actor, ahora trabajando en Imagen Televisión, fue consultado por sus compañeros sobre las declaraciones de Niurka, y hasta confirmando el romance, no pierde su caballerosidad.

“Hicimos ‘Aventurera’ como hace 25 años. No soy una persona que cuente lo que hice o no hice hace mucho tiempo. Si ella lo está diciendo, respeto mucho las razones por lo que lo dice. La quiero, la admiro, la respeto. No tengo nada que estar contando”, dijo según reseña Telemundo.