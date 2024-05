Niurka Marcos revela por qué no volverá a trabajar con el productor Omar Suárez

Niurka Marcos fue entrevistada en el programa “De primera mano”, donde habló de varios detalles de su vida y trabajo, entre ellos, la mala experiencia que vivió con Omar Suárez.

El productor anunció que planea volver a poner en escena la obra “Perfume de Gardenia” con un nuevo elenco liderado por William Levy y quiere convencer a Belinda para que la protagonice.

Se le preguntó a Niurka Marcos si volvería a participar en la obra, en caso de que la llamaran, y contestó que no, porque la experiencia de trabajar con Omar Suárez no fue placentera.

Niurka Marcos afirma que Omar Suárez creó un ambiente muy tóxico en “Perfume de Gardenia”

“Para empezar yo no soy un ser humano rencoroso, pero aprendí un eslogan de vida, una moraleja de vida: lo que no te funcionó en el pasado, lo que viviste de manera tóxica, de manera desagradable… No vuelvo”, expresó Niurka Marcos.

La actriz aseguró que Omar Suárez fomentó un ambiente tan tóxico en “Perfume de Gardenia”, desconoce si haya sido por inmadurez o ego, que por eso la primera alineación de actores no aguantó mucho y se fueron.

“Destazó los diálogos de la obra, ofendió a muchos compañeros de los pioneros, como María Victoria, por ejemplo, como, en paz descanse, mi Palillo bello, Benito Castro, y así hubo mucha problemática con los actores por culpa de Omar”, develó Niurka Marcos sobre lo que hizo el productor para no querer volver a trabajar con él.

Aparte, Omar Suárez decía que los artistas no necesitaban conceder entrevistas porque con él bastaba: “Vivimos muchas cosas desagradables y yo lo que vivo tóxico, se queda en el pasado, no lo repito, así sea un marido, así sea un familiar y así sea un compañero de trabajo”.

Niurka Marcos no cree que Omar Suárez haya cambiado, por lo que prefiere trabajar con aquellos que la hagan feliz, aunque sí irá a ver a la obra, como lo hará con “Aventurera”, pagará su boleto y disfrutará de la nueva puesta en escena de “Perfume de Gardenia”.