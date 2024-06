“Por qué tengo tanta mala suerte”: Cristian Castro rompe el silencio sobre sus fallidas relaciones sentimentales

Cristian Castro asegura que tiene mala suerte en el amor. Después de sus idas y vueltas con Mariela Sánchez, y el intento que hizo con Ingrid Wagner, el cantante mexicano no entiende por qué no prospera en las relaciones sentimentales que ha tenido en los últimos años.

Su relación con la argentina Mariela Sánchez, una agente inmobiliaria que no está relacionada con el mundo del espectáculo, parecía estable y sólida. Sin embargo, de la nada, todo terminó de manera estrepitosa.

Un par de semanas después ya estaba publicando fotos con Ingrid Wagner, a quien en poco tiempo le decía que la amaba. Todo duró poco menos de un mes y de la nada estaba solo de nuevo.

Sin embargo, al poco tiempo anunció que volvía con Mariela Sánchez, con el anuncio de planes de matrimonio. Duró menos de 48 horas, ya que tras la información de que volvieron se filtraron unos audios en los que la argentina insultaba a Castro en un ataque de ira de cuando habían terminado.

Después de esto, Cristian Castro dice que no entiende por qué tiene tanta mala suerte. Así se lo hizo saber a las cámaras de Hoy Día, de Telemundo.

“La verdad es que estoy en un momento muy difícil, sinceramente. La verdad es que no entiendo cuál es la mala suerte, por qué tanta mala suerte. Pero bueno, hay que tener optimismo, yo creo que no hay que tomarse las cosas personales, porque si me las hubiera tomado personales estuviera más y más...”, dijo Cristian Castro.

“Pero sinceramente estoy contento porque los tengo a ustedes, tengo la atención de muchísima gente”, concluyó.