A Olivia Collins y Sebastián Adame no les gustó Alfredo Adame estuviera en la marcha del orgullo

La presencia de Alfredo Adame en una de las marchas del orgullo LGBTIQ+ no gustó a la mayoría de las personas de la comunidad, y Olivia Collins y Sebastián Adame expresaron su desagrado con ello.

En la marcha que se llevó a cabo el 29 de junio, en el que participaron varias personalidades de la farándula, la actriz cuando subió al carro alegórico y vio al polémico conductor, se bajó inmediatamente a hablar con el organizador.

Al parecer, a Olivia Collins no le avisaron que Alfredo Adame estaría en el mismo carro que ella, por lo que optó por retirarse, ya que no comparte las actitudes que tiene el actor con las personas, sobre todo con la comunidad LGBTIQ+.

Sebastián Adame dice que su papá no debió haber participado en la marcha del orgullo

“Yo no siento que él tiene que estar ahí, no merece estar porque no ha demostrado ser aliado, no ha demostrado apoyo, no ha demostrado nada”, expresó Sebastián Adame en un encuentro con la prensa.

El hijo de Alfredo Adame dijo que su papá solo fue por la polémica y eso le genera tristeza, sin embargo, es algo que no puede controlar. También contestó el comentario que hizo hace días sobre que amaba más a sus perros que a sus hijos.

“Pues nosotros queremos más a mi mamá… Al final, al que le está afectado esas decisiones es a él, porque es el que está solo en su casa, la única persona que lo visita es mi hermana y fuera de eso no tiene a nadie”, replicó Sebastián Adame.

El hijo menor de Alfredo Adame también mencionó que debido a su orientación sexual siente miedo de que lo ataquen en la calle, incluso hace unos días, solo por llevar una playera con el arcoíris, alguien lo insultó.