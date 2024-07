El reclamo de la mamá de Gala Montes después de que anunciaran a su hija como habitante de LCDLFM 2

La tarde de este miércoles fue todo un torbellino para Crista Montes, mamá de la cantante y actriz, Gala Montes. A través de sus redes sociales, en donde se identifica como @Sargentomatute comenzó a pedir ayuda económica para un numeroso grupo de perritos que tiende en las cercanías de su casa, pero debido a que muchos fans la están criticando por la polémica que desató contra su hija, nadie quería colaborar.

Todo esto ocurre en un momento en el que Gala Montes se ubica en lo más alto de las tendencias de las redes sociales, ya que la anunciaron como una de las nuevas habitantes de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

No es la primera vez que Crista Montes realiza este tipo de pedidos. No significa que esté en una crisis económica, ya que como rescata perritos de la calle, siempre suele pedir a sus seguidores que la ayuden con su causa.

“Independientemente de todos los problemas que he tenido, hace días les pedí su apoyo para ver si me podían ayudar con más croquetas, ya se me están acabando, y bueno, pues los perros siguen comiendo, no dejan de comer y si quería pedirles otra vez su apoyo para seguirles dando”, dijo Crista Montes en un video posteado en sus redes.

Después de que nadie había colaborado, Crista dijo: “Lo lograron, espero que ya estén contentos. Lograron que nadie depositara para los perritos. Esos perritos ya no van a comer. Hoy unos 25 perritos no comen. Lograron su cometido. Ya vivirán felices. Se van a dormir con la panza vacía”, dijo Crista Montes en una serie de videos publicados en su cuenta de Instagram.

Los perritos de Crista Montes ya comieron

La mañana de este jueves, afortunadamente recibió ayuda de personas anónimas y mostró como pudo comprar tres bultos de croquetas. Publicó el producto y a los perritos comiendo:

