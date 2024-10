One Direction destrozados ante la muerte de Liam Payne: todos los comunicados traducidos

Imagen recuperada de la cuenta oficial de One Direction en Instagram: @onedirection

One Direction

El miércoles 16 de octubre, la impactante noticia del fallecimiento de Liam Payne puso de luto al mundo de la música. Según reportaron las autoridades argentinas, el cantante cayó del tercer piso del Hotel Casa Sur, en el que se hospedó desde el domingo 13 del mismo mes.

Directioners y celebridades de todo el mundo lamentaron la pérdida, por lo que enviaron mensajes de apoyo a sus seres queridos, y a los integrantes de One Direction.

Los comunicados de One Direction sobre la muerte de Liam Payne

Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan y Harry Styles expresaron su dolor ante la muerte de su compañero a través de publicaciones en sus cuentas oficiales de Instagram:

Niall Horan:

“Estoy absolutamente devastado por el deceso de mi increíble amigo, Liam. Simplemente no se siente real.

Liam tenía una energía por la vida y una pasión por el trabajo que era infecciosa. Era la persona que más brillaba en la habitación y siempre hacía sentir a todos felices y seguros.

Todas las risas que compartimos a través de los años, a veces sobre la cosa más simple, llegan a mi mente a través de la tristeza. Pudimos vivir juntos nuestros sueños más locos y apreciaré cada momento por siempre. El lazo y la amistad que formamos no sucede seguido en la vida.

Me siento afortunado de poder haberlo visto recientemente. Desafortunadamente no sabía que después de abrazarlo y despedirme de él ese día, le diría adiós para siempre. Me rompe el corazón.

Mi amor y condolencias para Geoff, Karen, Ruth, Nicola, y por supuesto, a su hijo Bear.

Gracias por todo, Payno. Te amo hermano”.

Comunicado de Niall Horan en instagram

Louis Tomlinson

“Me siento completamente devastado escribiendo esto, pero ayer perdí un hermano. Liam era alguien a quien miraba todos los días, era un alma positiva, divertida y amable.

Conocí a Liam cuando él tenía 16 y yo 18, Instantáneamente me sentí impresionado por su voz, pero más importante, mientras el tiempo transcurría, tuve la oportunidad de conocer el hermano amable que anhelé toda mi vida.

Liam era un increíble compositor y tenía un gran sentido para las melodías, constantemente hablábamos de regresar juntos al estudio para probar y recrear la química para escribir que construimos con la banda.

Para que lo sepan, para mí Liam era la parte más vital de One Direction. Su experiencia desde una edad temprana, su tono perfecto, su presencia en el escenario, su don para escribir. Y la lista sigue. Gracias por formarnos, Liam.

Un mensaje para ti Liam, si me estás escuchando.

Me siento afortunado de haberte tenido en mi vida. Estoy agradecido por volvernos más cercanos desde la banda, hablando por teléfono por horas, revivir las miles de increíbles memorias que tuvimos juntos es un lujo que pensé que tendría contigo para toda la vida. Habría amado volver a compartir el escenario contigo, pero no pudo suceder.

Quiero que sepas que si Bear alguna vez me necesita, seré el tío que necesita en su vida y le contaré historias sobre lo increíble que fue su padre.

Desearía haber tenido la oportunidad de despedirme de ti y de decirte una vez más lo mucho que te amo.

Payno, mi chico, uno de mis mejores amigos, mi hermano. Te amo, duerme bien”.

Publicación de Louis Tomlinson en Instagram

Zayn Malik

“Liam, me he encontrado hablando en voz alta contigo, esperando que puedas escucharme, no puedo evitar pensar de manera egoísta que había muchas más conversaciones para tener en nuestra vida.

Nunca pude agradecerte por apoyarme en los tiempos más difíciles de mi vida. Cuando extrañaba mi hogar siendo un niño de 17 años, siempre estuviste para mí con una perspectiva positiva y una sonrisa tranquilizante haciéndome saber que ahí estaba mi amigo y que era amado.

Aunque eras menor que yo, siempre fuiste más sensato. Eras obstinado, asertivo y no te importaba decirle a la gente cuando estaba equivocada. Aunque chocamos algunas veces por esto, siempre te respeté en secreto por eso.

Hablando de música, eras el mejor calificado en todos los sentidos. No sabía nada comparándome contigo, era un niño novato sin experiencia y tú eras un profesional.

Siempre fui feliz de saber, que sin importar lo que pasara en el escenario, siempre podíamos apoyarnos en ti para saber qué camino tomar.

Perdí un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicar todo lo que habría dado para abrazarte una última vez y despedirme de ti como es debido y decirte lo mucho que te amaba y respetaba. Apreciaré por siempre en mi corazón todas las memorias que hice contigo.

No hay palabras para justificar o explicar cómo me siento, excepto que estoy completamente devastado.

Espero que en el lugar que estás ahora estés bien y en paz y que sepas lo amado que eres. Te amo hermano”.

Comunicado de Zayn Malik en Instagram

Harry Styles



“Estoy verdaderamente devastado por el fallecimiento de Liam.

Su mayor alegría era hacer sentir a la gente feliz y fue un honor estar a su lado mientras lo hacía.

Liam vivía abiertamente, con su corazón en la manga, tenía una energía por la vida que era infecciosa. Era cálido, comprensivo y sumamente cariñoso. Los años que estuvimos juntos serán recordados por siempre como los más apreciados de mi vida. Extrañaré por siempre a mi amado amigo.

Mi corazón se rompe por Karen, Geoff, Nicola, Ruth y su hijo Bear y todas las personas alrededor del mundo que lo conocieron y lo amaron como yo”.