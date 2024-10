Ni Briggitte Bozzo, ni Mayito: Brenda Bezares será la mejor pagada de ‘La Señora Presidenta’

A pesar de los presuntos conflictos que surgieron entre los integrantes de Team Mar por su participación en la puesta en escena ‘La Señora Presidenta’, Brenda Bezares habría sido quien resultó ganadora del premio mayor, pues se reportó que sería la actriz mejor pagada del elenco.

En días recientes se rumoró que Briggitte Bozzo exigió un sueldo mayor al de las Chicas Superponedoras para cumplir con su papel en ‘La Señora Presidenta’. Durante un encuentro con los medios, la venezolana aclaró que cobrará “simplemente lo justo”, y destacó que así como Karime Pindter y Gala Montes ya tienen años posicionadas en la industria del entretenimiento en México, ella también tiene una trayectoria que la volvió acreedora del reconocimiento del público.

Por otro lado, una fuente cercana al Team Mar de ‘La Casa de los Famosos México’ reveló a TVNotas que Mario Bezares quería el papel protagónico de la producción de Alejandro Gou, no obstante, Arath de la Torre fue el seleccionado para interpretarlo. Este hecho habría causado el descontento de Mayito.

Brenda Bezares ganará más que Team Mar en ‘La Señora Presidenta’

Tras la victoria de Mario Bezares en LCDLFM, su esposa, Brenda Bezares, recibió un sinfín de críticas, pues la señalaron de querer ‘colgarse’ de la fama de Mayito, por lo que incluso internautas aseguraron que parecía que la ganadora había sido ella.

Ahora la polémica aumenta para la reina de belleza, pues según información de la cuenta de X conocida como ‘La Tía Sandra’, Brenda será quien cobrará más por su participación en ‘La Señora Presidenta’: “Brenda Bezares ganará más dinero que Gala Montes, Briggitte y Karime por participar en la obra de teatro ‘La Señora Presidenta’ junto a Mario Bezares y Arath de la Torre”.

En el mismo post, se destacó que Brenda tiene experiencia en la actuación en telenovelas venezolanas.

Usuarios de internet no dejaron escapar la oportunidad de expresar su opinión: “Mejor ni debería presumir que es actriz”, “Lo que no sabe es que las obras de teatro con ella no tienen éxito”, “Creo que gracias a Brenda mucha gente no irá al teatro” y “Ya estuvo que saló la obra”.