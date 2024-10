Brincos Dieras sueña con ser alcalde de Guadalupe, Nuevo León: Cuauhtémoc Blanco lo ayudará

Brincos Dieras, comediante reconocido por su irreverencia, expresó abiertamente sus deseos por convertirse en alcalde de Guadalupe, Nuevo León. A pesar de no tener estudios, el payaso cuenta con el apoyo de Cuauhtémoc Blanco para cumplir su sueño.

En una conversación que se publicó en el canal de Youtube de Fernando Lozano TV, el polémico payaso reveló que a pesar de su poca preparación académica, quiere ser alcalde del municipio en el que creció: “Yo fui a la secundaria nada más, no tengo estudios, pero tengo conocimiento (...) me quiero meter a la política. Me gustaría ser alcalde de mi municipio, donde yo nací”.

Destacó que él conoce todo lo relacionado a Guadalupe, Nuevo León, pues se enfrentó a las dificultades que se viven en el municipio, por lo que sabe qué es lo que la gente necesita.

“Sé que para ser el alcalde de un municipio tienes que tener una carrera política aunque sea de administrador, de abogado, pero a veces puedes tener a gente preparada detrás de ti, pero tú puedes dirigir la obra. Yo me veo dirigiendo mi municipio, aunque sean tres años, yo lo voy a dirigir y lo voy a cambiar”, sentenció.

Cuauhtémoc Blanco dispuesto a ayudar a Brincos Dieras a llegar a su meta

Asimismo, reveló que en una fiesta de Cuauhtémoc Blanco en la que fue contratado para ofrecer un show, tuvo la oportunidad de conversar con el exgobernador de Morelos y contarle sus inquietudes, a lo que respondió externándole su ayuda.

“Compadre, tienes mi apoyo, yo te apoyo y te asesoro”, le prometió el exfutbolista.

Brincos Dieras sentenció que conoce tan bien su municipio, que no importa su nivel de estudios: “Hay mucha gente en la política preparada, estudiada, que le sabe y todo, pero me vale ma…, porque yo mis 49 años los he vivido en Guadalupe, y los he recorrido de punta a punta, todo lo conozco”.

El artista mencionó a Benito Juárez como una inspiración: “Benito Juárez no tuvo todos los estudios del mundo ni nada y fue un presidente bien chin… y marcó historia en todo México y seguimos con las frases que él dijo”.