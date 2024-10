¿Gala Montes está ‘en malos pasos’? Su mamá rompe el silencio

A pesar de su reencuentro una que vez que Gala Montes salió de ‘La Casa de los Famosos México’, la realidad es que aún no se reconcilia con su madre, tal como lo reveló la misma Krista Montes en una entrevista, en la que también se mostró preocupada ante las recientes actitudes de su hija que podría “andar en malos pasos”.

Cuando Gala Montes salió con el tercer lugar de LCDLFM, se reencontró con su madre, con quien tuvo un fuerte conflicto antes de ingresar al reality. En su momento, ambas expresaron su deseo por relacionarse de nuevo, no obstante, esto no ha sido posible, confesó Krista Montes en un encuentro con los medios recuperado por el canal de Youtube ‘Berenice Ortiz’:

“Saliendo de ‘La Casa de los Famosos’ ella me abrazó, sentí su abrazo y creo que fue honesta. Después de eso ya cambió”, sentenció.

Esto la llevó a publicar una historia en Instagram afirmando que sus hijas la tratan como a un delincuente: “De verdad yo no sé por qué tanto odio en el corazón de mis hijas. Ni a un delincuente se le castiga tanto. A mí me sacaron de mi casa, me quedé sin familia, me retiraron el habla, me quedé sin trabajo, me dicen ratera, no debo defenderme, me tiran hate, me inventan cosas”.

Durante el encuentro con los medios anteriormente mencionado, la prensa la cuestionó sobre lo que se ha dicho de Gala en redes sociales, pues corre el rumor de un conflicto con su hermana que la obligó a despedirla como su manager; además de las especulaciones respecto a su participación en la puesta en escena de ‘La Señora Presidenta’, pues se habría quedado sin lugar en la obra por no asistir a los ensayos, por lo que se sugiere que la actriz está en “malos pasos”.

“Realmente sí me preocuparía si estuviera en malos pasos, seguramente algo está pasando”, respondió la señora ante la interrogativa.