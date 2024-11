Lyn May sorprende con su nueva apariencia: “Se ha recuperado”

Lyn May se volvió tendencia luego de una foto en la que muestra un gran cambio en su rostro; de esta manera, la vedette que es reconocida por la deformidad de su cara luego de que la convencieron de inyectarse aceite, recibió una gran cantidad de halagos y reacciones positivas.

A pesar de su gran talento para el baile y de haber sido una figura muy importante en el cine mexicano de ficheras, Lyn May es mayormente conocida por su rostro, pues durante su juventud fue víctima de dos mujeres que le sugirieron inyectarse aceite con la promesa de volverse más bella.

“Estaba yo en el Tropicana de la Zona Rosa cuando llegan dos mujeres, muy cariñosas. Tú sabes cuando quieren algo te bajan el cielo: ‘Tú estás jovencita, pero si te haces los pómulos un poquito más grandes te vas a ver mejor y te vamos a poner tantito en la barbita y vas a quedar como reina’, y ahí está la babosa dejándose inyectar aceite”, narró en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

De la misma manera, confesó que pensó en quitarse la vida a raíz del incidente: “Llegó el momento en el que me quise morir. No me quería ver en el espejo. Muchas veces cuando me veía en el espejo decía: ‘¿por qué? ¿por qué?’ y lloraba, ya no quería vivir”.

Lyn May luce un rostro renovado y la llenan de halagos

Después de años batallando con las críticas y burlas, además de diversas cirugías estéticas con la finalidad de contrarrestar los estragos de su mala decisión, parece ser que la modelo finalmente hizo un cambio significativo en cara.

“Vedette solo hay una y se llama Lyn May”, colocó en la descripción de su fotografía más reciente en Instagram, donde también comentó: “Esperando que lleguen desquehaceradas a criticar”.

No obstante, no hay críticas visibles en la sección de comentarios de la publicación, únicamente halagos: “Cada vez la arreglan más moderna y bella”, “Divina, se ha recuperado a full”, “Cada día más guapa”, “Qué guapa, se ve mejor de su carita”, “Gracias por no rendirte campeona”, “Qué hermosa mujer”, “Ese cirujano está haciendo un gran trabajo”, “Quedaste muy bella” y “Guapa, icónica, Katy Perry quisiera”.