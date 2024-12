Pepillo Origel explota y revela por qué no fue al funeral de Silvia Pinal

Una de las polémicas más grandes respecto al funeral de Silvia Pinal, fue la ausencia de Pepillo Origel, quien se jactaba de ser gran amigo de la primera actriz. Ante las especulaciones respecto a su falta al evento que se llevó a cabo en Bellas Artes, el periodista rompió el silencio.

El 28 de noviembre Silvia Pinal dio su último suspiro en el hospital, rodeada de sus seres queridos. Con la finalidad de honrar su memoria, se llevó a cabo un homenaje en el Palacio de Bellas Artes el sábado 30 de noviembre, al que asistieron diversos miembros de la industria del espectáculo.

No obstante, alguien que brilló por su ausencia fue Juan José Origel, quien presumía constantemente su amistad con la diva del cine de oro mexicano, a tal grado que tiempo atrás aseguró que le heredaría el retrato que le hizo Diego Rivera: “Ya está todo arreglado, porque yo he platicado con la señora Pinal, ya sabe, ya me contó; bueno, hasta a mí me dejó herencia. El cuadro de Diego Rivera, nada más que lo voy a prestar a un museo”.

Pepillo Origel aclara por qué no fue al funeral

TVNotas dio a conocer información de parte de una fuente cercana a los involucrados, en la que se mencionó que integrantes de la Dinastía Pinal optaron por no invitar al comunicador al homenaje de la primera actriz, pues en el pasado se expresó mal de la familia.

Ante los rumores, Pepillo Origel aseguró en un video: “Quiero decirles que no me invitaron, no me invitaron a nada (...) Vi que Sylvia Pasquel invitó a sus amigos, envió sus invitaciones, pero a mí no me invitó a nada. pero claro, ya me lo imaginaba”.

De esta manera, se mencionó la posibilidad de que el comunicador estuviera bajo los efectos del alcohol a la hora de hacer sus declaraciones, hecho que fue desmentido por él mismo: “Dicen que si estoy tomando, en primer lugar, estoy enfermo del brazo y tengo no sé cuánto sin tomar una gota de alcohol. Suponiendo que tomara, muy mi gusto si estuviera tomando”.