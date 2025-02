La muerte de Daniel Bisogno ha dejado un gran vacío dentro de la industria del entretenimiento, por lo cual algunos de sus colegas y familiares han recordado algunos de los momentos más impactantes del conductor, como por ejemplo cuando habló de sus últimos acercamientos con su hija al pensar que moriría.

El famoso conductor de televisión siempre externó que una de las personas más importantes en su vida era su hija, misma que fue clave para mantenerse fuerte durante la crisis de salud que enfrentó durante sus últimos meses con vida.

. Foto: (Especial)

Así fue como Daniel Bisogno se despidió de su hija al pensar que moriría

En los últimos meses, Daniel Bisogno se mantuvo hospitalizado constantemente, por lo cual luego de haber abandonado las instalaciones, el conductor tuvo un encuentro con Pati Chapoy, en donde compartió la conversación que tuvo con su hija Michaela al pensar que moriría.

“Ven, gordita, papito va a entrar al hospital, pero no quiero que nunca se te olvide que jamás vas a encontrar una persona que te amo tanto como te he amado yo y que tú me hiciste la persona más feliz del mundo, quiero que seas feliz, que siempre te rías, que estés contenta”.

Asimismo, durante esa conversación, el conductor intentó hacer evidente que no quería que su hija estuviera triste con su partida, sino que lo recordara con una sonrisa a través del trabajo que realizó en su vida.

“Quiero que tengas la oportunidad de buscar todos los ridículos que hizo tu papá, porque en algún momento que te sientas triste cuando estés más grande a lo mejor te vas a reír y vas a decir, mi papá es chistoso. Que sepas que nada me dolería más en el mundo que no volver a verte, no volver a abrazarte”.

Cabe destacar que esta no fue la última conversación entre Michael y Daniel Bisogno, ya que estas declaraciones fueron previo a uno de los ingresos del presentador de televisión al hospital.