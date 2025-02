A pocos días de la muerte de Daniel Bisogno, su exesposa ofreció una entrevista para Matilde Obregón, con quien compartió algunos de los recuerdos que tiene con el conductor, haciendo hincapié en todos los regalos que recibió, mismos que se mantuvieron a lo largo de su relación.

El presentador de televisión y Cristina Riva Palacio mantuvieron una relación por varios años, pero de manera repentina anunciaron su separación; sin embargo, tuvieron un vínculo estrecho como parte de la crianza compartida por su único hija.

Daniel Bisogno Imagen de Instagram: @bisognodaniel

Exesposa de Daniel Bisogno revela lujosos regalos que recibió del actor

En medio de la entrevista que ofreció para Matilde Obregón, la exesposa de Daniel Bisogno habló sobre la forma en la que el conductor logró conquistarla, señalando todos los regalos que recibió durante su relación.

“Daniel mandó un arreglo floral, o sea, es que si yo les digo esto, es chiquito, se los juro y de puras orquídeas, llegó a mi casa y lo cargaban entre cuatro, dije wow”, dijo.

Como parte de la sorpresa por el gesto que tuvo el presentador de ‘Ventaneando’, la periodista preguntó, “¿Qué decía la tarjeta?“, a lo que Cristina respondió, ”Que se recupere la mujer más hermosa".

Daniel Bisogno y Cristina Riva Palacio Instagram (Instagram)

En este sentido, ante las experiencias que compartieron a lo largo de su relación, Cristina Riva Palacio aseguró que Daniel Bisogno siempre fue un hombre detallista.

“Cosas que yo creo que nadie sabe, es que Daniel era el hombre más detallista, de verdad. Daniel tu le decías de la nada, esta camisa está bien bonita y podían pasar dos meses y me decía, ¿te acuerdas de una camisa que te gustó? ya te la compré. Así era Daniel y así me conquistó”, aseguró.

Expareja de Daniel Bisogno revela por qué comenzó la crisis de salud del conductor

Como parte de las declaraciones que siguen ofreciendo, Cristina Riva Palacio, exesposa del conductor, ofreció una entrevista para Matilde Obregón, en donde reveló que la crisis de salud del conductor habría comenzado por sus constantes cambios de peso, ya que Bisogno intentaba mantenerse delgado.

“Sí, por desgracia Daniel siempre tuvo, mira yo lo conocí muy gordo, cuando yo me embarazo, él subió más que yo de peso, nomás que a mí sí me quitaron a la chamaca a él no, para nuestra boda él bajo 25 kilos, si no mal recuerdo, luego me embarazo y los volvió a subir, o sea porque no estamos hablando que subía dos kilos y bajaba dos kilos, estamos hablando de 20 kilos”, aseguró.

En este sentido, la expareja de Daniel explicó que el presentador de televisión nunca tomó ningún tipo de pastilla para adelgazar, pero los constantes cambios en su peso afectaron a su hígado, además de señalar que nunca hacía ejercicio ni se sometía a chequeos médicos.

“Él quería ser delgado. Pero subía y bajaba como yoyo el pobre, probó todas las dietas. Pastillas para adelgazar no. Lo que empezó a afectar el hígado fue por haber subido y bajado tanto de peso y porque nunca tuvo un cuidado, eso es una realidad, o sea no fue una persona que hiciera ejercicio, no fue una persona que se mantuviera sana, no fue una persona que se hiciera chequeos”, explicó.