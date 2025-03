Nieto de Maribel Guardia pidió vivir con su mamá, Imelda Tuñón

A finales de enero de este año, se dio a conocer que Maribel Guardia había interpuesto una demanda hacia su ex nuera, Imelda Tuñón, de acuerdo con la información, la acusaba de presunta violencia familiar, al igual que de consumo ilícito de sustancias que la incapacitaban salvaguardar la vida de José Julián.

Durante varios días pudimos ver que las declaraciones otorgadas por ambas artistas se contradecían constantemente, hecho que puso en duda las dos versiones, dudando sobre todo de la joven, quien fue señalada por personas que testificaron en su contra.

El hecho llamó la atención de la audiencia mexicana, pero fue hasta que se dio a conocer que Maribel había sido asignada como tutora de forma temporal en lo que las investigaciones pertinentes se realizaban, que el público comenzó a dudar de las dos famosas. Hubo varias pruebas que la costarricense mostró a las autoridades, entre éstas destacan las grabaciones en las que se observaba a Tuñón recogiendo algunos paquetes extraños en la puerta de su casa. Los videos fueron mostrados por Carlos Jimenez ‘C4′.

Más adelante, Tuñón comentó a la prensa mexicana que todo era una farsa y que se le estaba acusando indebidamente sin fuentes que evidencien una posible adicción, mencionando que la causa de la demanda se debía a que ella se enteró que el esposo de la vedette, la estaba engañando con una de sus alumnas, por lo que eso desataría la furia de la isleña.

Imelda Tuñón junto a su hijo José Julián. Instagram: @imetunon (Instagram: @imetunon)

Maribel Guardia dará manutención a su nieto

De acuerdo con información de Gil Barrera, el pasado 1 de marzo, aproximadamente a las 2 de la mañana, José Julián fue recogido de la casa de Guardia por las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y más tarde fue llevado con su madre.

El 3 de marzo, se llevó a cabo una audiencia de desahogo de pruebas en la que asistieron las dos famosas. Previo al evento, Maribel dio una breve entrevista a los medios de comunicación y comentó que su intención era que su nieto creciera en un ambiente sano y reveló que seguirá contribuyendo a la manutención del infante.

“El deseo que tengo con el niño es, esté conmigo o no esté conmigo, seguir manteniéndolo, seguir protegiéndolo, seguir dándole todo lo que yo le he dado desde que era un niño y seguir dándole dinero a Imelda por mes.”

Aunque la costarricense no mencionó cuánto dinero de apoyo le daría a Juliancito, ella siempre pensó que una madre es el mejor lugar para que un niño crezca:

“Yo siempre dije que quería que ese niño estuviera con su mamá porque es el mejor lugar para que un hijo esté con una madre. Si Imelda está bien, el niño va a estar bien y eso a mí me da muchísima tranquilidad”, agregó.

Nieto de Maribel pidió vivir con su mamá

En redes sociales se filtró un documento con la supuesta declaración que rindió el niño en el DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia), tras salir de la casa de su abuela previo a regresar con su madre.

Fue a través del canal de YouTube ‘Por las barbas de Barrabás’, en el que se leyó lo siguiente:

“Que cuando llegó a vivir con su abuelita sintió tristeza porque no estaba con su mamá, pero su abuelita le dijo que todo esto iba a pasar y que iba a volver con su mamá. Que se siente feliz. Que no (...) mucho a su abuelita porque lo molesta, bueno, le pregunta mucho. Que siempre viviendo en casa de su abuela. Que le dice Mimi. Que quiere a su abuelita, pero (...) mucho, no como quiere a su mamá. Quiere vivir con su mamá y visitar a su abuelita de vez en cuando cada semana”.