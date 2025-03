¿Quién es Mau Nieto, comediante que fue diagnosticado con un tipo de cáncer?

Mau Nieto alertó a sus seguidores de redes sociales luego de que publicara un video en donde explicó que fue diagnosticado con cáncer de piel tras notar un granito en su pecho, por lo cual sus fieles seguidores se han mantenido al tanto del estado actual del conductor.

Mau Nieto (Foto: Bruno Sánchez.)

¿Quién es Mau Nieto, comediante que fue diagnosticado con cáncer de piel?

Mau Nieto, cuyo nombre real es Mauricio Nieto, es un comediante mexicano que ha ganado popularidad en los últimos años gracias a su estilo de humor irreverente y sarcástico.

El famoso standupero ha participado en diversos programas de televisión, incluyendo ‘Me caigo de risa’, ‘LOL’, entre otros, además de destacar por sus giras de stand up por todo México.

Mau Nieto

Recientemente, Nieto compartió en sus redes sociales que fue diagnosticado con cáncer de piel, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores; sin embargo, se encuentra atento a las indicaciones de parte de los especialistas para el tratamiento que tendrá que seguir.

Así fue como Mau Nieto reveló que tiene cáncer de piel

Fue a través de sus historias de Instagram en donde Mau Nieto relató que su esposa fue quien lo diagnosticó con cáncer de piel, señalando que previamente se dio cuenta que tenía un granito en el pecho, mismo que evolucionó rápidamente.

“Mi esposa es dermatóloga y me diagnosticó cáncer en la piel. Nada grave. Un día me salió un granito en el pecho, algo pequeño, me lo rascaba, una vez me sangró. Después se empezó a poner raro, parecía una quemada de cigarro”, explicó.

En este sentido, el comediante aseguró que ya le quitaron el granito para enviarlo a patología, por lo cual tendrá que regresar para que puedan evaluar lo avanzado que se encuentra.

“Me dijo que era un cáncer de piel de los más comunes, nada grave. Me lo quitaron y mandaron a patología. En 15 días tengo que ir para que me den los resultados, mientras tengo que estarlo protegiendo, me dirán qué tan profundo está. Utilicen protector solar”, comentó a sus seguidores.