Colega de Yolanda Andrade revela que le recomendó a la conductora acudir con una bruja

Yolanda Andrade es una de las conductoras más relevantes de la televisión mexicana debido a las polémicas que ha atravesado con otras figuras del medio artístico, aparte de su extensa carrera a lado de Montserrat Oliver en el programa de ‘Montse & Joe’.

Desde hace años, la presentadora ha sufrido problemas de salud que la han orillado a dejar por ciertos periodos el rodaje del proyecto de Unicable, que ha sido testigo de las delicadas situaciones que han llevado a la ausencia de la famosa en la farándula.

En noviembre del 2024, después de terminar las grabaciones de ‘Montse & Joe’, la conductora presentó dificultades en el habla, por lo que no pudo ofrecer la entrevista que tenía preparada para la prensa.

Yolanda Andrade arremete contra revista que inventó su muerte Arremete

Yolanda Andrade presuntamente diagnosticada con esclerosis múltiple

El productor Alejandro Gou, en un encuentro con diversos medios de comunicación, fue cuestionado sobre lo que pensaba de la situación de Yolanda Andrade. En ese momento, reveló que ha tenido contacto con ella y que le comentó que se está tratando en Estados Unidos, donde le fue diagnosticado esclerosis múltiple, por lo que iría a atenderse en la Clínica Mayo:

“Con Yolanda hablé hace dos semanas, que fue cuando se iba a ir a Clínica Mayo, me dijo que le habían detectado creo que esclerosis múltiple, y que iba a eso.”

Pese a que el estado de salud no había sido revelado por familiares ni por la misma conductora, seguidores de Andrade y colegas del medio desaprobaron por completo las declaraciones del empresario.

Yolanda no dudó en arremeter contra las revelaciones de Gou, quien no tenía el consentimiento de dar a conocer dicha información por la complejidad del caso, y desmintió que haya hablado con él:

“Si este señor fue el que me habló. Aparte, qué falta de caballerosidad, no tiene por qué decirlo así. Si se me hizo muy feo, no se me hizo correcto, en ningún momento yo le hablé ni nada.”

Alejandro Gou se disculpa con Yolanda Andrade

Alejandro Gou le recomendó ir con una bruja

La controversia entre Alejandro Gou y Yolanda Andrade parece seguir escalando, pues recientemente el productor fue invitado al programa de Maxine Woodside y en éste reveló las verdaderas razones por las que buscó a la presentadora de ‘Montse & Joe’.

De acuerdo con el ejecutivo, él tiene una conocida que se dedica a la brujería blanca y en uno de sus rituales que ella realiza, le informó que le había salido el nombre de la conductora, por lo que él comenzó a buscarla, y que cuando le comentó sobre la brujería, ella comentó que si cree en eso.

“Ella me contestó en audio que creía en eso y que venía llegando de la clínica, que le habían dado el diagnóstico desgraciadamente, que le habían detectado esclerosis, que iba a ir a la clínica Mayo para ver otro especialista.”

En la misma charla, Alejandro Gou reprodujo el audio que Yolanda le había enviado confirmando el diagnóstico de esclerosis.

A continuación puedes ver el video: