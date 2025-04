Daniel Bisogno habría evadido impuestos: supuesta expareja revela detalles financieros

Daniel Bisogno dejó un gran legado en el mundo del espectáculo, pues fue parte de uno de los programas más influyentes de la televisión abierta y protagonizó diversas controversias con figuras públicas debido a sus comentarios, que en ocasiones no fueron bien recibidos por la audiencia.

Su personalidad irreverente y directa lo convirtió en un personaje polémico, pero también en una figura clave de la farándula mexicana.

El conductor falleció el pasado 20 de febrero, luego de casi dos años enfrentando serios problemas de salud, que comenzaron en 2023 cuando fue intervenido de emergencia por la ruptura de várices esofágicas, lo cual complicaba el flujo normal de sangre hacia el hígado.

Desde entonces, su estado de salud fue deteriorándose, obligándolo a ausentarse de manera intermitente del programa Ventaneando, el cual lo catapultó a la fama, al lado de su mentora Pati Chapoy.

En septiembre de 2024, se sometió a un trasplante de hígado, pero su estado se agravó. Finalmente, falleció a causa de una anemia severa y una falla multiorgánica provocada por una bacteria resistente a los antibióticos.

Tras su fallecimiento, surgieron homenajes por parte del medio artístico y del público, pero también se desató un conflicto familiar.

La controversia gira en torno a la herencia, ya que Daniel habría expresado públicamente y por escrito que todo su legado sería para su hija Michaela, aunque no dejó un testamento oficial.

Un conflicto por la herencia

La periodista Inés Moreno reveló en una transmisión en vivo que una fuente cercana le informó sobre una disputa dentro de la familia de Bisogno.

Según comentó, la fortuna del presentador estaría provocando tensiones entre su exesposa, madre de Michaela, y su hermano.

De acuerdo con Moreno, Alex Bisogno estaría reclamando una parte de la herencia, argumentando que él colaboró económicamente con los gastos médicos de Daniel.

Este hecho desató una ola de especulaciones y fue ampliamente difundido por los medios.

Ante la polémica, Pati Chapoy rompió el silencio y lanzó una fuerte crítica contra el hermano de Daniel en plena transmisión de Ventaneando.

“Yo no sé qué estés pensando, me entero que tienes interés en administrar el legado de tu hermano, pero estás muy equivocado, porque eso le corresponde única y exclusivamente a su hija y a la mamá de la niña. No entiendo por qué pusiste ese comunicado si sabes que llevaste las cenizas de tu hermano a casa de tu papá”, expresó.

Daniel Bisogno supuestamente evadía impuestos

El escándalo creció aún más cuando el periodista Javier Ceriani compartió nueva información a través de su canal de YouTube.

Ceriani aseguró que Daniel Bisogno presuntamente utilizaba prestanombres y manejaba grandes cantidades de efectivo para evadir impuestos.

En su video, el periodista afirmó haber tenido una conversación exclusiva con un supuesto exnovio del conductor, quien decidió romper el silencio y revelar detalles sobre cómo manejaba sus finanzas.

Estas nuevas acusaciones podrían agravar el conflicto legal entre la familia de Bisogno y su exesposa, especialmente si surgen investigaciones fiscales por parte de las autoridades.

“Yo se los dije hace mucho tiempo, porque Bisogno tenía camionetas y autos a nombre de Cristina, su ex mujer, para no pagar impuestos”, afirmó el periodista.

De acuerdo con Ceriani, la misma fuente le comentó que el productor Alejandro Gou le pagaba a Bisogno en efectivo, por medio de una maleta llena de dinero para no tener que acceder al banco.