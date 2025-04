Alex Bisogno andaría con el exnovio de su hermano Daniel, dice Mhoni Vidente

Daniel Bisogno, icónico conductor del programa de espectáculos Ventaneando, ha fallecido tras una larga batalla contra diversos problemas de salud. Sin embargo, su partida no ha puesto fin a la controversia: los conflictos por la herencia y los enredos amorosos continúan, según reveló Mhoni Vidente.

La famosa vidente cubana, conocida por sus acertadas predicciones, aseguró que Alex Bisogno, apodado “El Muñe” y hermano del fallecido conductor, estaría involucrado sentimentalmente con quien fuera pareja de Daniel.

Mhoni detalló este presunto triángulo amoroso, digno de los titulares de Ventaneando, señalando incluso que el exnovio de Daniel habría heredado un departamento del conductor, lo que añade más drama a esta historia que, según la vidente, apenas comienza.

“La familia entera vivía a costa de Daniel Bisogno: el papá, el hermano… incluso a Alex Bisogno le consiguió un auto”, reveló Mhoni Vidente durante su participación en un programa para El Heraldo de México.

La vidente también aseguró que el conductor poseía una casa y un departamento, este último habitado por su entonces pareja sentimental. Lo más polémico, según Mhoni, es que ahora se especula que dicho exnovio estaría manteniendo una relación con el propio Alex Bisogno.

Alex Bisogno enfrenta a Pati Chapoy por la herencia de Daniel

Alex Bisogno se encuentra envuelto en una fuerte disputa con Pati Chapoy por la herencia que dejó su hermano, Daniel Bisogno. La conductora de Ventaneando no dudó en lanzarle una advertencia directa a “El Muñe”, instándolo a dejar de reclamar un dinero que, según ella, no le corresponde.

“No me hagas hablar, Alex. Ya deja de pelear por un dinero que le pertenece única y exclusivamente a su hija y a la mamá de ella. No digas que eres el albacea, porque no eres nada. Te lo advierto”, expresó Chapoy con contundencia.

Ante estas declaraciones, Alex Bisogno rompió el silencio y negó rotundamente tener algún interés en la herencia de su hermano. “Quiero dejar claro, de una vez por todas —aunque pensé que ya lo había hecho— que los hermanos no estamos peleando absolutamente nada. Yo, Alejandro Bisogno, no quiero un solo peso de Daniel. No me interesa, no lo necesito”, aseguró.