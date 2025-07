Exhiben al Escorpión Dorado por no seguir su propio consejo sobre la infidelidad: “No lo hagas”

El Escorpión Dorado fue duramente criticado por la manera en la que traicionó la confianza de su esposa Dana Arizu gracias a la exposición que sufrió a manos de Fabiola Martínez que se volvió viral, razón por la que se revivió un video de años atrás en el que el creador de contenido da consejos sobre la infidelidad.

Fabiola Martínez expuso el romance que mantuvo con Alex Montiel, mejor conocido como el ‘Escorpión Dorado’, por lo que se le señaló por infidelidad a su esposa Dana Arizu. Adrián Marcelo fue el primero en hacer pública la supuesta traición en una entrevista en su canal de Youtube, por la que Fabiola habría recibido un millón de pesos como pago.

Luego de ser acusado de haber engañado a su esposa con Fabiola Martínez, el Escorpión Dorado lanzó un video argumentando que únicamente convivió con Fabiola en cuatro ocasiones, hecho que ella desmintió en su propio video, donde aseguró que se habían encontrado más de 15 veces.

“Este cuate asegura que nos vimos solamente cuatro veces; nos vimos más de 15 veces... ¿Dónde? Monterrey, Nueva York, Monterrey de nuevo, Los Ángeles, Monterrey(...) ¿A una persona que viste cuatro veces le puedes decir ‘te amo’?”, dijo la presentadora en su video.

Escorpión Dorado (J ANTONIO FLORES)

¿Qué dijo el Escorpión Dorado acerca de la infidelidad?

Usuarios de internet revivieron una entrevista de hace años que el influencer cedió al canal de Youtube Doble G, en el que aseguró que durante una grabación en Coyoacán, un hombre le suplicó que eliminara una parte del video, pues salía él con una mujer que no era su pareja.

“Me pidió casi de rodillas que quitara esa parte… y sí lo hice, porque al final estaba en su vida privada. Pero si no quieres que se sepa, pues no lo hagas, o al menos no lo hagan en un lugar tan público”, explicó Alex Montiel en la entrevista. “Si quieres privacidad vete a otra parte, no a una plaza en Coyoacán”.

Estas declaraciones generaron burlas, pues usuarios en redes sociales argumentaron que el Escorpión Dorado no siguió sus propios consejos.