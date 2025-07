TOMORROW X TOGETHER presenta en vivo por primera vez su nuevo álbum ‘The Star Chapter: TOGETHER’

TOMORROW X TOGETHER marca su tan esperado regreso con su cuarto álbum de estudio ‘The Star Chapter: TOGETHER’. Para comenzar la promoción de su nueva producción, los integrantes del boygroup de BIG HIT MUSIC ofrecieron un showcase, en el que compartieron su más reciente material para el público.

Fue en el año 2023 que TOMORROW X TOGETHER lanzó ‘The name chapter: FREEFALL’, aunque en el entretiempo la agrupación surcoreana conformado por SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN y HUENINGKAI compartieron sencillos y EPs, ‘The Star Chapter: TOGETHER’ se coloca como su primer álbum de estudio tras un periodo de un año con nueve meses.

Este álbum representa una continuación de la narrativa que los cantantes han seguido por años, no obstante, tal como lo explicó TAEHYUN en la conferencia de prensa que tuvo lugar en el Kyung Hee University Grand Peace Palace en Corea del Sur, no es necesario conocer la historia desde el principio para poder disfrutar de la música.

TOMORROW X TOGETHER presenta su nuevo álbum en un showcase Fotos cortesía de BIG HIT MUSIC

“La narrativa puede ser complicada, sin embargo, presentamos álbumes que no necesariamente deben escucharse desde el inicio, se puede comenzar desde el medio. Intentamos crear historias como esa. De hecho, hace algunos meses organizamos todas las narrativas que hemos construido hasta el momento, si ven eso, podrán entender lo que hemos hecho hasta ahora”.

Asimismo, el idol explicó que tienen una meta clara para este nuevo lanzamiento: “Desde los últimos 7 años que hemos promocionado nuestra música hemos logrado algunas metas, aunque otras aún no las alcanzamos. Aún así, soñamos en grande y para alcanzar las estrellas, primero tenemos que tocar las nubes. Entonces queremos llegar al número uno de la lista de Billboard Hot 100”.

Por su lado, SOOBIN respondió a la inquietud sobre su renovación de contrato, dejando en claro a MOA que TOMORROW X TOGETHER permanecerá junto por mucho más tiempo: “Acordamos que somos más felices cuando promocionamos juntos. Queremos estar juntos por siempre y compartir el escenario”.

TOMORROW X TOGETHER presenta su nuevo álbum en un showcase Fotos cortesía de BIG HIT MUSIC

TOMORROW X TOGETHER presenta ‘The Star Chapter: TOGETHER’ en un showcase inolvidable

TOMORROW X TOGETHER ofreció un showcase para MOA, quienes presenciaron por primera vez las nuevas canciones del álbum, además de otros temas antiguos que no pueden faltar en una presentación en vivo de TXT.

En medio de la conversación y dinámicas son sus fanáticos, TXT dio a conocer canciones como ‘Upside Down Kiss’, ‘Song of the stars’, ‘Beautiful Strangers’, ‘Dance With you’, ‘Take my half’, ‘Ghost Girl’, ‘Bid of Night’ y ‘Sunday Driver’; y clásicos como ‘Nap of a star’, ‘Magic Island’, ‘Miracle’ y ‘MOA Diary’ no pudieron faltar.