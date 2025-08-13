México se prepara para una revolución política y económica, dice Mhoni Vidente

En sus más recientes predicciones, Mhoni Vidente aseguró que México entrará en una etapa de transformación política y fortalecimiento económico después del 11 de agosto, fecha en la que ocurrirá la llamada alineación de Lucifer.

La astróloga afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum mantendrá un liderazgo “prudente y consciente”, pero tomará decisiones firmes para quitar de su camino a personajes que representan un lastre dentro de su gabinete, partido y posiciones clave en el Congreso.

Viene una revolución total en el país, en cuestiones de mandato y dirigentes — Mhoni Vidente

Según sus visiones, este reacomodo político irá acompañado de una cooperación más estrecha con Estados Unidos en temas de seguridad, combate al narcotráfico, comercio y control de la frontera.

¿Cómo estará el dólar en México?

Mhoni Vidente prevé que el tipo de cambio se mantendrá estable entre 19.50 y 20 pesos por dólar, mientras continúan vigentes los aranceles actuales, como el 25% en cobre, aluminio y acero.

De cara a 2026, cuando está prevista la revisión del T-MEC, anticipa que Donald Trump buscará excluir a Canadá del acuerdo e incluir a Argentina, un movimiento que —asegura— podría abrir nuevas oportunidades para México si sabe adaptarse a las nuevas reglas.

Para Mhoni, esta etapa marcará el inicio de una “revolución de conciencia” en el país, impulsada tanto por decisiones internas como por la influencia del nuevo orden económico que —dice— Trump quiere imponer en la región.