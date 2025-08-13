Mhoni Vidente revela el significado de la alineación de Lucifer: será este mes

Mhoni Vidente lanzó sus predicciones para la segunda mitad de agosto y advirtió que días posteriores al 11 de agosto ocurrirá un evento que, según sus visiones, marcará un antes y un después para la humanidad: la alineación de seis planetas junto con la Tierra, fenómeno que ella ha denominado como la alineación de Lucifer.

De acuerdo con Mhoni, esta combinación astronómica —que ya ha ocurrido dos veces en 2025, el 21 de enero y el 28 de febrero— estaría asociada con una “guerra entre el bien y el mal”, golpes de Estado, cambios en la conciencia colectiva y fenómenos naturales sin precedentes.

“Es la alineación del golpe de Estado, del cambio de conciencia, de la elevación espiritual del ser humano”, aseguró Mhoni y reveló las consecuencias de esta alineación de Lucifer:

Sismos y huracanes históricos

Entre los efectos que pronostica para los días posteriores al 11 de agosto, Mhoni Vidente visualiza un sismo de entre 8.9 y 9.2 grados en el Caribe, cerca de Cuba, Islas Caimán o Jamaica, con capacidad de generar un tsunami que afectaría a las costas de México, Centroamérica y Estados Unidos.

Además, anticipa la formación de un huracán extremadamente potente que nacería en África, cruzaría el Caribe, tocaría Cancún y seguiría su ruta hacia Texas. También habla de grietas en el fondo marino, liberación de lava y cambios en la geografía mundial.

Impacto político internacional

En el plano geopolítico, Mhoni prevé que Nicolás Maduro podría ser traicionado por su propio círculo de poder en Venezuela, lo que provocaría el fin del régimen chavista. En Colombia, anticipa sanciones y presión por parte de Estados Unidos contra el presidente Gustavo Petro, lo que podría derivar en su salida anticipada.

También proyecta un resurgimiento económico y político en Perú, un cambio de gobierno hacia la derecha en Bolivia y tensiones políticas en Argentina contra Javier Milei, pese a la estabilidad económica.

México y la era Trump

Según la astróloga, México entrará en una etapa de “mejoría” con la presidenta Claudia Sheinbaum fortaleciendo su relación con Estados Unidos en materia de economía, seguridad y control fronterizo.

En cuanto a Estados Unidos, prevé que Donald Trump mantendrá sus políticas duras en comercio y migración, con la intención de renegociar el T-MEC excluyendo a Canadá e incluyendo a Argentina.

Advertencia para el futuro

Mhoni sostiene que la humanidad podría encaminarse hacia su autodestrucción si no corrige el rumbo, y que entre 2031 y 2066 se vivirán cataclismos globales. También asegura que llegará un nuevo Mesías o profeta que marcará una nueva era espiritual.

“Este 11 de agosto va a marcar completamente la historia de la humanidad”, concluyó.