Cynthia Klitbo se pronuncia ante acusaciones de violencia contra Alexis Ayala: “Hay que ser delicados”

Alexis Ayala fue acusado de violencia de género luego de un empujón que le dio a Elaine Haro en medio de un juego. La situación causó revuelo en redes sociales, donde se formó un debate en el que unos defendían al actor argumentando que no fue intencional, mientras que otros lo señalaron duramente. De esta manera, Cynthia Klitbo rompió el silencio y ofreció su opinión al respecto.

Durante un juego que se llevó a cabo en ‘La Casa de los Famosos México’, Alexis Ayala apresurado dio un empujón a Elaine Haro al ritmo que le dijo “quítate”. Lo ocurrido generó molestia en Ninel Conde, quien confrontó al actor y defendió a Elaine Haro, hecho que se volvió tendencia en redes sociales.

Mientras tanto, usuarios de internet comenzaron un intenso debate sobre si el agravio de Alexis Ayala tiene que ver con violencia de género o no, pues mientras algunos mencionaron que fue no lo hizo a propósito ni porque Elaine fuera mujer, hubo quienes lo juzgaron duramente por sus acciones.

Cynthia Klitbo se une al debate

De esta manera, Cynthia Klitbo fue cuestionada por la prensa en medio del anuncio de la nueva temporada de ‘Venecia bajo la nieve’. Los periodistas le preguntaron sobre su opinión respecto a la polémica de Alexis Ayala, por lo que ella respondió que considera que hay que centrar la atención en otro tipo de problemáticas:

“Yo soy feminista, pero me he dado cuenta de que existe un abuso de muchas de nuestras compañeras. Lo que queremos es que caben los feminicidios, no que a un señor por decir ‘quítate’ lo vamos a meter a la cárcel”, respondió frente a los presentes.

Asimismo, pidió tomar con seriedad la palabra ‘feminismo’ y el movimiento en general: “Hay que ser muy delicados, la palabra ‘feminismo’ está muy alta como para usarla como si fuera una jerga”.