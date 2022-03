Titulares de Seguridad Pública reprobados deben buscar otro mando: Diego Sinhue

Cero tolerancia. El gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo señaló que no permitirá que los titulares de la Secretaría de Seguridad y corporaciones policiales permanezcan en su cargo si no han aprobado los exámenes de control y confianza.

El mandatario estatal apuntó que pondrá un ultimátum a los alcaldes para que se atienda la situación de manera inmediata, de no hacerlo “Tendrán que buscar un nuevo mando”.

“Una de dos, hay diferentes situaciones, quienes no han presentado la prueba, quienes no la han aprobado y quienes están en proceso, y quienes no han solicitado hacer la prueba”.

Rodríguez Vallejo dijo que considerando las leyes, el responsable es quien nombra al titular, “Hay un artículo en la ley que señala, que inclusive es corresponsable quien lo nombra sin hacer la prueba o no tener la prueba”.

El gobernador señaló que aprovechará la próxima reunión del Consejo de Seguridad, donde abordará el tema con los alcaldes, “Se les dirá que tienen poco tiempo para hacer los cambios”.

Agregó que no habrá consideraciones, por lo que no importa su experiencia y cargos anteriores y deberán realizar dichos exámenes.



— “Aquí no vale de que yo fui militar, soy de la policía federal extinta, o soy guardia, todos tienen que hacer la prueba de control y confianza, ya sea con el órgano nacional o con el nuestro, acuérdense que la prueba tiene una vigencia por así decirlo de dos años”.

Añadió que uno de los requisitos para acceder al Fondo de Seguridad es la aprobación de las pruebas.

“Sé que muchos ya están haciendo algunos ajustes, algunos cambios y la proxima reunión de consejo será importante por ese tema”.

Los resultados de las pruebas los reciben en el lapso de varias semanas, al no ser inmediato: “Es una prueba costosa y tardan unas semanas en darse los resultados”, dijo el gobernador.

Las pruebas deberán ser realizadas por los directores de las áreas de seguridad pública y los miembros de la corporación.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado hasta el día de hoy sólo en 31 de los 46 municipios en Guanajuato, los titulares de Seguridad Pública cuentan con la vigencia de su Evaluación de Control y Confianza:

Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Atarjea, Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Irapuato, Jaral del Progreso, Santa Cruz de Juventino Rosas, León, Manuel Doblado, Ocampo, Pueblo Nuevo, Salvatierra, Salamanca, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Tarandacuao, Tierra Blanca, Uriangato, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán, y Xichú.