Alcalde de Silao obliga a mujeres violentadas a firmar carta de convivencia con sus abusadores

Cuatro mujeres denunciaron el acoso sexual y laboral del que fueron victimas por parte de varios funcionarios del gobierno municipal de Silao a cargo de Carlos García.

En rueda de prensa denunciaron públicamente a Francisco Javier Guerrero Hernández, administrador de Mercados en Silao. Detallaron abusos laborales y acoso que vivieron al menos dos víctimas.

“Al rechazarlo me empieza a incrementar el trabajo. Me dice que no me queje, que es mi trabajo y que lo tengo que hacer. Fueron muchas situaciones muy incómodas las que yo viví. Esto viene desde noviembre y no lo había denunciado por miedo y temor a que me corrieran”

Otra de las víctimas, acusó que tras denunciar al funcionario con el propio alcalde de Silao, Carlos García, el funcionario las obligó a firmar un convenio de convivencia con su agresor y las amenazó que si denunciaban las correría.

“Acudía a la Contraloría a poner mi denuncia y no hicieron nada. Hablamos con el alcalde y nos propuso un convenio de convivencia. Cuando subimos a la oficina del alcalde a firmar el convenio, él nos hizo comentarios de que nosotros éramos las culpables por nuestra forma de vestir, que porque nosotros le enseñábamos el brasier al administrador y que eso era lo que hacía que él nos faltara el respeto. Nos amenazó que si poníamos una denuncia nos iba a correr y en el momento de que llegara la denuncia, nosotros al otro día ya íbamos a ser despedidas”, relató otra víctima que trabajó por 16 años en el área de Mercados.

Convenio de convivencia (Cortesía)

Una tercera víctima denunció al administrador del Rastro, Juan Gutiérrez, por acoso laboral. El funcionario incluso llegó a mostrarle fotografías de animales muertos para amedrentar.

“Empezó a molestarme con mi trabajo, con acciones incómodas y comentarios misóginos que no deben de ser. Fue uno tras otro y formas muy groseras de dirigirse conmigo. Cuando dije basta es cuando me dice que me tomó una fotografía y que me la va a mostrar y es una res, un bovino que ya estaba colgado sacrificado. Él se burla y les dice a mis compañeras que es un comentario de rutina”, dijo la víctima.

Una cuarta victima denuncio acoso sexual por parte del subdirector de Protección Civil, Marco Antonio Santoyo Ceja. La mujer fue despedida luego de presentar una denuncia y junto a ella fueron despedidos el director de Protección Civil y otro elemento que respaldaron a la joven.

Marco Antonio Santoyo Ceja es medio hermano de Rogelio Santoyo, actual secretario del Ayuntamiento de Silao.

“Voy con mi director para hacerle de conocimiento que iba a hacer lo conducente, la denuncia. Al siguiente día me corre junto con un compañero más que fueron los que me apoyaron. Yo solo pido que se haga justicia porque no hay motivo. Sólo presentó la denuncia y al día siguiente me corren junto con el exdirector de Protección Civil y mi compañero”, relató la víctima.

Por los hechos ya se han presentado denuncias penales, civiles y en la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

“El alcalde responsabiliza a las mujeres de la violencia vivida y algo que es brutal, que nunca habíamos visto es que el alcalde les hace firmar a las víctimas un acuerdo de convivencia con los agresores. Es una brutalidad”, señaló Verónica Cruz, del colectivo de defensa de los derechos de las mujeres “Las Libres”.

