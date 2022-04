Cuatro hombres mueren ahogados en presas de Guanajuato; autoridades lanzan alerta

En solo 3 días se han reportado cuatro ahogamientos en presas del municipio de San Luis de la Paz, en Guanajuato.

Protección Civil informó que los cuerpos fueron recuperados de la presa conocida como El Quijay. Las víctimas son tres hombres de 15, 20 y 38 años.

“Bajo la coordinación de Protección Civil del municipio y su grupo de buzos, se colabora en la recuperación de tres personas fallecidas en un bordo del rancho El Quijay”, informó la dependencia.

Estas muertes se suman a la ocurrida durante el fin de semana, cuando se recuperó un cuerpo de un hombre de una de las pozas del cañón ubicado en el Paso de Vaqueros.

“Todavía ni siquiera son los días santos y ya llevamos cuatro personas fallecidas. El sábado, hoy tres más, ya son cuatro personas fallecidas en lo que va del fin de semana al día de hoy”, dijo el alcalde de San Luis de la Paz, Luis Gerardo Sánchez.

El presidente municipal pidió a la población evitar meterse a los cuerpos de agua como presas, pozos, ríos o arroyos, para evitar una nueva tragedia. El funcionario señaló que aunque se mantienen operativos de vigilancia, el personal es insuficiente para cubrir todos los puntos de riesgo del municipio.

“No se sumerjan a los cuerpos de agua, no se metan a los cuerpos de agua porque no son aguas que pudiéramos asegurarles que ustedes puedan estar bien. No es lo mismo una presa, no es lo mismo un bordo a una alberca”, exhortó Luis Gerardo Sánchez.

