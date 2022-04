Taxistas se lanzan contra reforma que abre mercado a transporte por aplicación electrónica

Taxistas tradicionales criticaron la reforma a la Ley de Movilidad de Guanajuato que abre el mercado a la operación del transporte privado por aplicación sin necesidad de un permiso.

José Luís Guerrero, presidente de la Alianza Plus de Taxistas de Guanajuato, recriminó que su propuestas no hayan sido incorporadas a la reforma. Entre ellas, la solicitud de carta de antecedentes penales a conductores o la exigencia de licencia B.

“No tomaron en cuenta las propuestas que hicimos los diferentes liderazgos de que esta ley tenía que ser garantizada. La autoridad reguladora, competente no cuenta con la infraestructura, con el personal humano y menos cuenta con el capital económico para aplicar esta ley (...) Debieron tomar en cuenta esa carta de antecedentes penales y es un tema delicado porque hoy lo que exigimos es seguridad y que no se involucre otro tipo de gente prestando este tipo de servicios (...) Solicitamos una licencia tipo A1 o tipo B para que el conductor tuviera la capacidad de prestar este tipo de servicio, porque para tener una licencia tipo B se requiere un curso de capacitación de manejo a la defensiva, primeros auxilios, mecánica básica, ley y reglamentos, entre otras cosas y no lo tomaron en cuenta”, declaró José Luis Guerrero.

Con la reforma aprobada por el Congreso, el transporte a través de plataformas tipo Uber, solo requieren un registro estatal y estarán ubicados a través de un código. También se estableció que no se deberá ofrecer servicios fuera de la aplicación. Las multas podrían superar los 40 mil pesos.

Sobre el esto, el representante de taxistas consideró que hizo falta mayor regulación que permitiera una competencia justa.

“Queríamos que fuera una ley justa, equilibrada y garante y que fuera redituable para todos los prestadores porque viene una anarquía (...) Si se abren a un modelo de negocio debe de haber un ajuste en la Dirección de Transporte del Estado donde hay trámites rezagados de muchos años”, declaró José Luis Guerrero.

“Ubers” defienden reforma

El representante del Frente de Conductores de Taxis Ejecutivos en Guanajuato, Rodolfo Morgan Estrada, consideró que la reforma permite la operación de estos servicios con mayor seguridad y calidad.

“Me parece que es adecuada y que cumple algunas expectativas y que ayudará en mucho para que se dé un mejor servicio. Va en beneficio para todos, tradicionales, de plataforma y de usuarios”, dijo el representante de conductores de transporte por plataformas electrónicas.

Este gremio consideró que en las acreditaciones y cursos para los conductores se deben incluir capacitaciones en diferentes aspectos de seguridad y atención a los usuarios.

“Hay un examen o curso pero sí estamos pidiendo que sea una certificación real y que sea un curso que incluya primeros auxilios (...) También que tenga que ver con prevención del delito para estar alertas y saber actuar en caso de algún asalto o como identificar en caso de algún asalto”, dijo Rodolfo Morgan Estrada.

