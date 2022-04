Adiós a Exposición Ganadera de Feria de León; municipio busca tomar posesión de más de 12 mil metros cuadrados

El terreno de exposición de animales en la Feria de León busca ser reintegrado al patrimonio municipal y revertir la donación que se dio en 2001 a la Unión Ganadera Regional de Guanajuato.

Este lunes el Comité de Adquisiciones aprobó iniciar el proceso de reversión de la donación. Se justificó que en área de 12 mil 500 metros cuadrados no fue utilizada exclusivamente para lo que fue donada.

“Es del dominio público que desde hace varios años, ahí se instalan restaurantes e incluso otros locales de venta de otro tipo o productos que no tienen nada que ver con la exposición ganadera. Lo que sí se puede acreditar también es que debido al deterioro de las instalaciones y los dictámenes que emitió Protección Civil ese bien inmueble no fue posible utilizarse para una exposición ganadera y tuvo que habilitarse un espacio en Explora, que lo conocemos todos. De manera que con eso se considera suficiente para iniciar este proceso”, declaró el síndico José Arturo Sánchez Castellanos.

El 8 de noviembre de 2001 el Ayuntamiento de León aprobó la donación de terreno a la Unión Ganadera Regional de Guanajuato para utilizarse como recinto de exposición durante la temporada de feria. Dicha decisión se formalizó, cuando el 22 de enero de 2002 se publicó la donación.

Durante la exposición de los motivos para quitarle la propiedad a la organización ganadera, se detalló que luego de una visita realizada el 1 de abril de este 2022, dentro del área hay un Inmueble cuenta con dos baños, tres oficinas, una cocina, un laboratorio de patología animal. También hay una nave con caballerizas y gradas; así como bebederos. No se localizaron animales.

Además, se señaló que según un dictamen de Protección Civil, la zona se encuentra con deterioro y por ello no se pudo usar en la pasada Feria de León.

“Concluye que dicho inmueble ‘No está siendo utilizado exclusivamente para exposiciones ganaderas y actividades relacionadas con las mismas’”, señala el dictamen.

Oposición vota en contra y PRI se cuadra a la propuesta

El inicio del proceso de reversión fue aprobado por ocho votos en contra, entre ellos, el de la regidora del PRI, Araceli Escobar. Las regidoras de Morena votaron en contra.

Las morenistas acusaron que no hay argumentos suficientes para iniciar el proceso y que tampoco se cuenta con material suficiente para comenzar con el proceso legal.

“Se me hace muy precipitado llevar a cabo el inicio del revertimiento y por eso mi voto a será en contra”, dijo la regidora de Morena, Erika Rocha.

La regidora Gabriela Echeverría también se sumó al posicionamiento en contra del inicio del procedimiento.

“Solamente tenemos la verificación del mes de abril. Me gustaría ver y pido se nos envíen las verificaciones de los años anteriores pues no las tenemos y por qué hasta ahora la inspección, me gustaría saber también eso”, declaró Gabriela Echeverría.

Te puede interesar:

Javier Ramírez Melecio es el exdiputado del PRI asesinado en Celaya, Guanajuato

Abejas africanas matan a un hombre y dejan varios heridos en San Miguel de Allende

Mas de 500 pesos pagarán fotógrafos por sesiones en parque público de León; crece rechazo a la medida