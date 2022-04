Ciudadanos hacen plantón para evitar construcción de Nuevo Museo de las Momias de Guanajuato

Integrantes del Colectivo Defensa de las Momias GTO mantienen su plantón en la cancha techada de la Exestación, donde se proyecta la construcción del Nuevo Museo de las Momias de Guanajuato (MUMO).

Integrantes del colectivo rechazan la construcción del nuevo inmueble y señalan que hasta ahora el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no ha autorizado el inicio de la edificación del inmueble.

Los activistas compartieron un oficio firmado por el anterior delegado del INAH en Guanajuato, David Jiménez Guillén, donde se detalla que hay factibilidad del proyecto, pero que no se trata de un permiso para dar inicio a la construcción del MUMO.

“Este oficio no es una autorización de obra sustentada en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos por lo que no se acompaña de planos y de manera tal que cualquier obra que se inicie en el inmueble arriba indicado, con sustento en el presente oficio será suspendida conforme lo determina el Artículo 46 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Histórico”, señala el oficio firmado el 25 de agosto de 2021.

El plantón de los activistas suma su quinto día, en el que han permanecido en la cancha techada día y noche, para evitar que el edificio sea demolido.

“Quinto amanecer en el Plantón de la Exestación. Se reporta cancha techada íntegra”, reportaron los activistas.

Alcalde de Guanajuato sostiene que MUMO se construirá

Pese a la negativa de parte de la ciudadanía de Guanajuato capital, el alcalde Alejandro Navarro ha reiterado que la construcción del Nuevo Museo de las Momias de Guanajuato seguirá adelante.

Lo anterior pese a que el gobierno municipal no cuenta con licencia para iniciar la construcción del recinto.

“Vamos a empezar la obra y le voy a pedir a la dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial que me expida el permiso, para empezar la construcción a la brevedad. ¿Qué me falta?, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público me dé el visto bueno y se inscriba el museo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, declaró Navarro a medios de comunicación.

🧟‍♀️ Así sería el nuevo museo de las momias de #Guanajuato (MUMO), que se proyecta esté listo y operando en el 2022. pic.twitter.com/swE52uIWTw — Funicular Mx 🔭 (@FunicularMx) August 13, 2021

