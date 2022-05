Tienen mapeada inseguridad en sedes universitarias de Guanajuato, pero no hay trabajo con autoridades. (@alexramblasr)

El rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, señaló que en cada sede universitaria se tienen diagnosticadas las condiciones de inseguridad.

Guerrero Agripino dijo que en el caso de Copal en Irapuato, sede donde fue asesinato Ángel Yale el 27 de abril luego de un ataque de elementos de la Guardia Nacional, las situaciones de inseguridad se derivan de que se ubica en una comunidad que se encuentra distante de la carretera.

“Tenemos un diagnóstico de cada sede. Cada sede de cada municipio es diferente (...) copal tiene características muy particulares. Es un lugar donde la carretera queda a una distancia importante, desde luego requiere una mayor vigilancia”, dijo el rector de la Universidad de Guanajuato.

Sobre el tema también habló el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, quien dijo que si bien han tenido reuniones, no hay ninguna trabajo establecido en garantizar la seguridad de los estudiantes por lo menos en la capital del estado.

“Nos volvimos a juntar para el Día del Estudiante, pero algo concreto no hemos logrado todavía aterrizar. Estamos trabajando con Protección Civil en las casas también, nadie está exento de que truene una tubería de gas, que haya un intoxicado. Tenemos que trabajar y ellos marcan la pauta, son la autoridad universitaria y nosotros con todo gusto estamos para sumar”, declaró Alejandro Navarro.

El edil municipal reconoció que no hay operativos para detectar irregularidades en bares y centros nocturnos de la ciudad; así como la revisión de las casas antiguas en las que llegan a vivir estudiantes a la capital.

“Tenemos martes, jueves y viernes que la vida nocturna en el municipio es muchísima. Los bares se llenan y no tenemos un tema de andar revisando que no haya bebidas adulteradas, cosas de ese estilo. Las casas de huéspedes, todavía hace un tiempo estábamos revisando y con el tema de la pandemia no hemos vuelto a revisar y todos los días hay alguien que se le ocurre rentar un cuarto o rentar una casa”, dijo el alcalde de Guanajuato.

