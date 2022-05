Fiscalía de Guanajuato tardará 10 años en tener personal suficiente para desahogar investigaciones

El Fiscal del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa, reconoció que se requieren al menos 10 años para lograr tener agentes del ministerio público suficientes para desahogar las investigaciones acumuladas.

Durante la mesa de trabajo del fiscal en el Congreso de Guanajuato, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Dessire Ángel Rocha, preguntó sobre las investigaciones acumuladas y donde cada agente tiene el doble de carga laboral esperada de acuerdo a la media nacional.

Carlos Zamarripa refirió que se requieren al menos 365 agentes más para cumplir con la media nacional y en el último año egresaron 32 nuevos agentes de la Academia de la Fiscalía, con lo que se requieren 10 años para llegar a los números necesarios para desahogar las carpetas pendientes.

“Hoy aunque tuviéramos el presupuesto para sumar a los 365, tendrían que sufrir este proceso de capacitación y lo cual implica por lo menos un año de capacitación en el rubro. Ello también aunado a las exigencias que se tienen de los entes que nos certifican y cuales estamos con validez oficial oficial a nivel federal para los efectos de poder llevar a cabo esta capacitación acorde a los tiempos, horas capacitación, perfiles, etcétera, para cumplir a la suma de una persona más, agente del ministerio público, o delegado del ministerio público o facilitador”, declaró Carlos Zamarripa.

El fiscal defendió que pese al déficit de agentes, la Fiscalía de Guanajuato es una de las que más asuntos resuelve a través de medios alternos. Justificó que la limitante para la contratación de personal son de carácter financiero, aunque dijo que la operatividad no se ha limitado.

El fiscal aseguró que en los municipios de mayor incidencia delictiva como León, Irapuato y Celaya, se ha fortalecido el trabajo de la Fiscalía con trabajo de inteligencia.

“No solo en la suma de recursos humanos y materiales, sino que hemos potenciado para su esclarecimiento el tema de llevar a cabo una inteligencia operacional y esto nos ha permitido tener diferentes acciones y operaciones en áreas de procurar justicia. Ya sea en la captura de delincuentes que tienen orden de aprehensión, en la desarticulación de una red criminal, de un ilícito o aseguramiento de personas y objetos afectos al delito”, declaró Carlos Zamarripa.

El diputado del Partido Verde, Gerardo Fernández, cuestionó al fiscal sobre la caída de 13 lugares en el índice de impunidad total, según México Evalúa. También cuestionó las diferencias en los datos informados por la Fiscalía y otros organismos.

“Yo no tengo mis datos, nunca he referido mis datos, son datos corroborados (...) Habrá que ver la definición en su persona del concepto de impunidad, nosotros trabajamos día con día para que cada uno de los casos que nos son planteados sean esclarecidos, no necesariamente punibles porque el nuevo sistema de justicia busca un efecto restaurativo (...) Tendríamos que ver la metodología que se usó y el periodo del cual se está informando. Nosotros estamos rindiendo un informe del año 2021 y el estudio al que usted alude es de una fecha diferente”, respondió el Fiscal.

