Guanajuato tiene abasto de medicamento superior al 95% con sistema de salud independiente del INSABI

En el estado de Guanajuato se tiene un abasto del medicamento superior al 95%, así lo informó el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz, durante la presentación del Cuarto Informe de Gobierno del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El funcionario señaló que el abasto es superior al promedio a nivel nacional y se ha mantenido pese a que el sistema estatal de salud no se adhirió al Instituto de Salud para el Bienestar.

“Hemos mantenido un abasto de medicamentos por arriba del 95% (...) no podemos exigir como médicos que demos la mejor atención si no tenemos medicamentos. El abasto de medicamentos anda por ahí del 40% a nivel nacional en Guanajuato es del 95%”, declaró Daniel Díaz.

Durante la presentación de acciones específicas del Cuarto Informe de Gobierno, Diego Sinhue destacó que Guanajuato tiene garantizada la atención en salud con las redes integradas de servicios de salud en los 46 municipios, donde hay 573 unidades acreditadas por la Secretaría de Salud Federal que garantizan los requisitos básicos de capacidad, calidad y seguridad.

También destacó que por cuarto año consecutivo Guanajuato fue reconocido por ARegional con el 1°. lugar en el Índice de Transparencia en el Gasto en Salud de las Entidades Federativas.

“Guanajuato fue reconocido en el primer lugar del Índice de Transparencia en Gasto de Salud. No puede haber un sistema bueno si no hay transparencia en el manejo de gasto. Van varios años donde Guanajuato no tiene observaciones”, dijo el gobernador de Guanajuato.

Desde el Hospital General de León, le decimos #ContigoSí a las familias guanajuatenses y al cuidado de su salud con el mejor sistema para su atención. #InformeDS https://t.co/vVlprGzvEm — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) May 9, 2022

En el evento estuvieron presentes actores políticos como la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, quien destacó la atención en materia de salud en el municipio a través de la red estatal de salud.

“Aquí no se ha dejado solo a quien tenga cáncer, no se ha dejado solo a quien necesite una atención médica. Para poder vivir tranquilos se tiene que vivir sano y Guanajuato ha sido reconocido a nivel nacional”, dijo la presidenta municipal de León.

