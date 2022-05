Más de 31 millones ha recortado gobierno AMLO a Guanajuato en tres años

Más de 31 mil millones de pesos es lo que ha recortado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador al gobierno de Guanajuato desde el 2019 al 2021.

Lo anterior fue expuesto por el secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Héctor Salgado Banda, durante el análisis del Cuarto Informe de Gobierno del Estado en el Congreso de Guanajuato.

“De los años 2013 a 2015, en términos reales y la comparamos con 2019 y 2021, la disminución de recursos es de más de 31 mil millones de pesos, más del 55% en términos reales. Esos recursos iban a salud, educación, seguridad e infraestructura. Son datos de la Secretaría de Hacienda”, dijo el funcionario estatal.

Detalló que en 2021, el año que se analizó en la glosa, el estado de Guanajuato solo recibió el 1% del total de recursos erogados para entidades por el gobierno estatal. Los mayores porcentajes fueron para Campeche, Tabasco y Ciudad de México.

“A Guanajuato se asignó solo el 1% y eso habla de una falta de recursos para inversión que genera el desarrollo económico y generación de empleos”, declaró.

El funcionario dijo que los recortes han impactado y agravado las pérdidas a causa de la pandemia por el Covid.

Salgado Banda también fue cuestionado sobre la deuda estatal e informó que al cierre del 2021, es de 10 mil 159 millones de pesos y el pago anual representa el 1.1% del PIB estatal. Sostuvo que la deuda se encuentra por debajo del promedio nacional con respecto al PIB estatal y que es de 2.8%, por lo que se mantienen finanzas sanas.

En el desglose de la deuda, 3 mil 897 millones de tienen contratados con Bancomer, 3 mil 677 con City Banamex, mil 366.50 millones con Santander, mil 250 millones con Banco del Bajío y con la Banca del Desarrollo se tienen contratados 6.8 millones de pesos.

“Nuestros contratos de deuda son simples, no tienen letra chiquita, no tiene fondos adicionales de reserva, no tienes comisiones de reserva. Son simples contratos sin ninguna adición, que digamos el banco requiera o exija como el caso de otras entidades estatales que sí les piden muchas más condiciones para endeudamiento”, explicó el secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado.

En ahorros, señaló que por la telefonía móvil de funcionarios que ya no se paga a funcionarios, se ahorraron un millón 600 mil pesos. Por consumo de gasolina el ahorro fue de 5.32% en comparación con el 2018 y en términos reales se dejaron de consumir 562 mil litros de combustible.

“Se obtuvieron economías por un valor de más de 220 millones de pesos en los procedimientos de adquisición y contratación de servicios. Hubo una consolidación de 59 servicios de enlace dedicados a 12 organismos usuarios y se generó un ahorro de más de 5 millones de pesos”, dijo el funcionario.

