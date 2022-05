Detectan descargas continuas de agua contaminada con químicos de tenerías de León

En León continúan las descargas irregulares de agua contaminada con químicos en tenerías, pese a los programas de regularización de Sapal, reconoció el presidente de la Cámara de la Industria Curtiduría en Guanajuato (CICUR), Ricardo Muñoz Arrona.

El líder del sector dijo que incluso dentro de los 250 agremiados a la Cámara, hay algunos que siguen con descargas irregulares, aunque sostuvo que son los menos ante las clausuras que ha realizado Sapal a las descargas y que hasta el último informe de la paramunicipal son 50 clausuras.

“Puede haber, no necesariamente porque están dentro de la Cámara cumplen al 100%, eso puede pasar. Pero básicamente es eso, no se les está midiendo como lo está requiriendo Sapal y están haciendo procesos donde no deberían de hacerlo”, dijo.

Te puede interesar: Llena tu hogar de ahorros en el Hot Sale de Bodega Aurrera

Ricardo Muñoz Arrona señaló que las implicaciones de estas descargas pueden ser serias, pues las tenerías realizan descargas de áreas donde no se permite, complicando el saneamiento del agua contaminada con químicos.

Señaló que la falta de cumplimiento también es un tema de cultura de los curtidores, aunque dijo que entre las acciones debería de darse más tiempo a las tenerías para regular sus descargas antes de comenzar con las clausuras.

“La mancha urbana está bien delimitada, háblese del Centro, el barrio y colonias que están rumbo a Ibarrilla, son donde no puedes curtir, puedes engrasar, partir de un proceso que ya está curtido hasta el final, pero curtir si afecta porque les afecta a ellos (Sapal) los parámetros en las plantas de tratamiento, porque esperan recibir un tipo de agua con cierta calidad, con ciertas características de esta zona y resulta que no”, explicó el el presidente de la Cámara de la Industria Curtiduría en Guanajuato (CICUR).

Te puede interesar:

Policía de León muere en accidente vial cuando iba a trabajar

Rechazan prohibir corridas de toros en Guanajuato ante discusión en el Congreso

Cinco zonas en Guanajuato son de alto riesgo para buscar a desaparecidos